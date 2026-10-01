Septiembre del 2026, el mes con menos homicidios en Medellín desde el registro

La ciudad de Medellín se presenta en esta cumbre como referente de desarrollo territorial en turismo para impulsar a Barranquilla. | Foto: Getty Images / John Coletti

Medellín, Antioquia

Medellín cerró septiembre de 2026 con cinco homicidios, de acuerdo con el informe del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC), con corte al miércoles 30 de septiembre. La cifra representa una reducción del 79 % frente a septiembre de 2025, cuando se registraron 24 asesinatos.

El resultado convierte a septiembre en el mes con menor número de homicidios en la historia reciente de Medellín y se suma a la reducción de la violencia homicida que registra la ciudad durante 2026.

Medellín acumula 183 homicidios en 2026

La disminución también se refleja en el acumulado del año. Entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2026, Medellín registró 183 homicidios, frente a los 249 casos contabilizados durante el mismo periodo de 2025.

La diferencia es de 66 homicidios menos, equivalente a una reducción del 27 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.

El informe del SISC también señala que Medellín acumula 148 días sin homicidios durante 2026, frente a los 117 días registrados en el mismo periodo de 2025.

Septiembre de 2026 tuvo 19 homicidios menos que el año anterior

La comparación entre ambos meses permite dimensionar la reducción.

En septiembre de 2025 se registraron 24 homicidios en Medellín. Un año después, la cifra bajó a cinco casos.

Esto significa que durante septiembre de 2026 se presentaron 19 homicidios menos, con una variación negativa del 79 %.

Además, según el informe del SISC, el miércoles 30 de septiembre no se registró ningún homicidio en Medellín, con lo que la ciudad terminó el mes con cinco casos.

Medellín mantiene niveles bajos de homicidios

El comportamiento registrado durante 2026 mantiene a Medellín en niveles de homicidio inferiores a los de décadas anteriores.

El informe del SISC proyecta para 2026 una tasa cercana a 9,24 homicidios por cada 100.000 habitantes.

La cifra contrasta con los niveles de violencia homicida que tuvo la ciudad durante los años más críticos de su historia reciente. En 1991, Medellín registró alrededor de 6.800 homicidios, en medio de la violencia asociada al narcotráfico y la confrontación entre estructuras criminales.

Tres décadas después, la ciudad llegó al cierre de septiembre de 2026 con 183 homicidios acumulados durante los primeros nueve meses del año.

De miles de homicidios en los años 90 a cinco en septiembre

La diferencia entre ambos periodos permite observar la transformación que ha tenido el comportamiento del homicidio en Medellín.

Mientras en 1991 la ciudad registraba cerca de 6.800 homicidios durante todo el año, septiembre de 2026 terminó con cinco casos.

La reducción no significa que Medellín haya eliminado la violencia homicida. Los datos del SISC muestran que los asesinatos continúan presentándose en diferentes sectores y bajo distintas circunstancias.

Sin embargo, el comportamiento de septiembre representa una reducción significativa frente al mismo mes de 2025 y hace parte de la tendencia registrada durante los primeros nueve meses de 2026.

Datos clave de homicidios en Medellín