MinHacienda aprobó recursos para consulta del Área Metropolitana del Urabá

Urabá, Antioquia

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público emitió concepto favorable para disponer de $5.800 millones destinados a la consulta popular que definirá la posible conformación del Área Metropolitana de Urabá, integrada por los municipios de Mutatá, Carepa, Chigorodó y Apartadó.

Con esta decisión se supera uno de los asuntos presupuestales pendientes para avanzar en la organización de la jornada, en la que los habitantes de los cuatro municipios deberán decidir mediante votación si aprueban o rechazan la creación de este esquema asociativo territorial.

El concepto fue remitido al registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos Giraldo, y permitirá continuar con los procedimientos administrativos, legales y logísticos necesarios para realizar la consulta.

Desde la Gobernación de Antioquia destacaron la importancia de avanzar en la integración de los municipios de Urabá ante los proyectos de infraestructura y desarrollo que transformarán la subregión durante los próximos años.

“Esta es una gran noticia para Antioquia y para Urabá. Esta subregión va a tener grandes retos en los próximos años con la conexión del Túnel del Toyo, el sistema portuario… Antioquia tiene una gran oportunidad de crear institucionalidad pública que permita mejorar la calidad de vida de los antioqueños”, señaló el director del Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia, Luis Fernando Agudelo.

¿Qué busca el Área Metropolitana de Urabá?

La propuesta plantea que Apartadó, Carepa, Chigorodó y Mutatá trabajen de manera coordinada en asuntos que superan los límites individuales de cada municipio y requieren decisiones de carácter regional.

Entre los temas que podrían ser gestionados conjuntamente se encuentran el ordenamiento territorial, la movilidad, la infraestructura, los servicios públicos, la sostenibilidad ambiental, la planeación y el desarrollo económico.

El proceso ya había recibido previamente concepto favorable de las Comisiones de Ordenamiento Territorial del Senado y de la Cámara de Representantes, uno de los requisitos contemplados para continuar con la iniciativa.

Tras la disponibilidad y transferencia de los recursos a la Registraduría Nacional del Estado Civil, deberán surtirse las siguientes etapas del proceso, entre ellas la expedición de la convocatoria y la definición del calendario electoral.