Al menos 40 viviendas afectadas por fuerte vendaval que azotó al municipio de Anorí

Anorí- Antioquia

La alcaldía del municipio de Anorí reportó que fue azotado por un intenso vendaval en la madrugada de este jueves que generó múltiples afectaciones en la cabecera municipal y el área rural, donde aún se está consolidando la información para hacer el reporte de damnificados y número exacto de casas destechadas y con otros daños.

Según el alcalde de Anorí, Gustavo Silva, al momento se tiene un reporte parcial de 40 casas afectadas, pero se estima que mucho más alta

“Nos destechó más de una casa, las lluvias, y estamos atendiendo esa emergencia. Pues no tengo todavía el dato, porque son bastantes casas las que fueron afectadas aquí, en el área urbana. A dos escuelas también se les llevó el techo, y en el área rural también varios, y muchas casas aquí, el pueblo. Fue un fuerte huracán al amanecer”, reportó el mandatario.

Se espera tener un reporte actualizado y censo de familias afectadas este viernes, ya que los funcionarios avanzan en los recorridos en las zonas afectadas y poder coordinar las ayudas.