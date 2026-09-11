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11 sep 2026 Actualizado 02:47

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El alcalde de Medellín sugiere a Miguel Quintero y demás imputados que se allanen a los cargos

El mandatario manifestó que ya son 57 las personas imputadas por presuntos hechos de corrupción de la administración de Daniel Quintero.

Federico Gutiérrez y Miguel Quintero - fotos alcaldía y audiencia

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Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, se refirió a la audiencia de imputación de cargos que, después de tres aplazamientos, se llevó a cabo este jueves, en la que acusaron formalmente a Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero, y los tres exfuncionarios del Área Metropolitana: Álvaro Villada García, Vanessa Álvarez Restrepo y Sebastián Ortega Urán. Todos por presuntos hechos de corrupción en la administración 2020-2023.

El mandatario Gutiérrez manifestó que ya son las 57 las personas imputadas por la fiscalía por presuntos delitos contra la administración pública. Y luego de la audiencia en la que participó el hermano de Daniel Quintero, les sugirió a los acusados que acepten los cargos.

“Que más bien se allanen a los cargos y lo cuenten todo, busquen principios de oportunidad con la fiscalía, porque las pruebas son contundentes. Hay más de 13.000 pruebas documentales que tiene la fiscalía. Sí, señor. Y los resultados ya se ven”.

Cabe recordar que la fiscalía le imputó a Miguel Quintero el presunto delito de peculado por apropiación en calidad de determinador, mientras que, a los tres exfuncionarios del Área Metropolitana, Álvaro Villada García, interés indebido en la celebración de contratosi. A Vanessa Álvarez Restrepo, se le imputó interés indebido en la celebración de contratos y a Sebastián Ortega Urán el delito de peculado por apropiación.

Norbey Valle David

Norbey Valle David

Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...

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