El alcalde de Medellín sugiere a Miguel Quintero y demás imputados que se allanen a los cargos
El mandatario manifestó que ya son 57 las personas imputadas por presuntos hechos de corrupción de la administración de Daniel Quintero.
Medellín
Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, se refirió a la audiencia de imputación de cargos que, después de tres aplazamientos, se llevó a cabo este jueves, en la que acusaron formalmente a Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero, y los tres exfuncionarios del Área Metropolitana: Álvaro Villada García, Vanessa Álvarez Restrepo y Sebastián Ortega Urán. Todos por presuntos hechos de corrupción en la administración 2020-2023.
El mandatario Gutiérrez manifestó que ya son las 57 las personas imputadas por la fiscalía por presuntos delitos contra la administración pública. Y luego de la audiencia en la que participó el hermano de Daniel Quintero, les sugirió a los acusados que acepten los cargos.
“Que más bien se allanen a los cargos y lo cuenten todo, busquen principios de oportunidad con la fiscalía, porque las pruebas son contundentes. Hay más de 13.000 pruebas documentales que tiene la fiscalía. Sí, señor. Y los resultados ya se ven”.
Cabe recordar que la fiscalía le imputó a Miguel Quintero el presunto delito de peculado por apropiación en calidad de determinador, mientras que, a los tres exfuncionarios del Área Metropolitana, Álvaro Villada García, interés indebido en la celebración de contratosi. A Vanessa Álvarez Restrepo, se le imputó interés indebido en la celebración de contratos y a Sebastián Ortega Urán el delito de peculado por apropiación.
Norbey Valle David
Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...