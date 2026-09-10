Miguel Quintero habría fijado el cobro del 15% en los contratos con presuntas irregulares en AMVA

Medellín

En la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento, la fiscal 40 imputó formalmente a Miguel Quintero el presunto delito de peculado por apropiación en calidad de determinador, mientras que a los tres exfuncionarios del Área Metropolitana Álvaro Villada García, pero en calidad de interés indebido en la celebración de contratos. A Vanessa Álvarez Restrepo, se le imputó interés indebido en la celebración de contratos y a Sebastián Ortega Urán el delito de peculado por apropiación.

Durante la audiencia, la fiscal 40 recordó cómo se habrían repartido el dinero del que presuntamente se apropiaron con el pago de los contratos por parte del Área Metropolitana a los bomberos de Itagüí. Además, agrega que presuntamente Miguel Quintero inicialmente habría fijado el cobro del 20% del cobro de la comisión por contrato, pero luego de una negociación con Misael Cadavid lo bajó al 15%, del cual 10% era para él y el 5% restante finalmente para Álvaro Villada y, luego de que renunció al Área Metropolitana, ese pago era para Sebastián Ortega Urán, quienes eran subdirectores financieros de la entidad.

“Una vez ingresaba cada pago del área metropolitana al cuerpo de bomberos, el monto equivalente al 15% se extraía en efectivo mediante cheques girados por cifras cerradas. En gran porcentaje por un valor de 50 millones de pesos, a nombre de varias personas. Dentro de estas, el señor Germán Osorio, quien era conductor y prestaba logística de varios servicios al cuerpo humano voluntario de Itagüí. Esta persona cobraba los cheques en efectivo. El dinero así obtenido era entregado al tesorero del cuerpo de bomberos, señor Juan Alberto Cardona Henao, quien ya fue imputado, o al propio representante legal del cuerpo de bomberos voluntarios de Itagüí, Misael Cadavid”, manifestó la fiscal.

Según la fiscal, el monto desviado habría sido de 2400 millones de pesos entre 2020 y 2023.

Este jueves se le leyeron los presuntos delitos y los alegatos de la defensa de los imputados; se realizará el próximo lunes a las 3:30 p.m. En esta audiencia, los sindicados decidirán si se allanan a los cargos o los niegan y se decide la solicitud de medida de aseguramiento.