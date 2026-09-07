Canal de Panamá no descarta nuevas restricciones de tránsitos por fenómeno de El Niño
Tras el nombramiento de Ilya Espino de Marotta como administradora del Canal de Panamá, la ingeniera se refirió a posibles cambios en las restricciones del cruce fluvial debido al fenómeno de El Niño
El canal de Panamá no descarta nuevas limitaciones al tránsito de buques debido a una sequía agravada por el fenómeno de El Niño, dijo a la AFP la nueva administradora de esta ruta por donde pasa el 5% del comercio marítimo mundial.
La vía interoceánica ya redujo progresivamente el límite máximo de barcos de 36 a 32 al día. Pero Ilya Espino de Marotta, quien asumió este lunes la administración del canal, afirmó en una entrevista que no descarta nuevas medidas si la sequía no remite.
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“No descartamos que en febrero o marzo haya que bajar, probablemente no a los niveles de 24 cupos diarios, pero sí pudiera tener algún impacto (de) 29 o algo parecido”, dijo.
La vía funciona con agua de lluvia que almacena en los lagos artificiales de Gatún y Alhajuela, que han disminuido su nivel por la sequía generada por el fenómeno El Niño, que se perfila como el más intenso jamás registrado y obligó a declarar en alerta a todo el país.
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En 2023, El Niño obligó a bajar de 38 a 22 el número de tránsitos diarios debido a que los lagos estuvieron en niveles mínimos.
Espino de Marotta, la primera mujer en dirigir el canal construido por Estados Unidos en 1914, manifestó que no espera llegar a las restricciones de ese año.
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El viernes pasado ya transitaron un máximo de 34 embarcaciones, que bajarán a 32 a partir del 15 de septiembre. El calado máximo se redujo, también de manera progresiva, de 15.24 hasta 14.63 metros.
Cabe recalcar que Estados Unidos y China son los principales usuarios de la ruta marítima.
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