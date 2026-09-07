Canal de Panamá no descarta nuevas restricciones de tránsitos por fenómeno de El Niño

El canal de Panamá no descarta nuevas limitaciones al tránsito de buques debido a una sequía agravada por el fenómeno de El Niño, dijo a la AFP la nueva administradora de esta ruta por donde pasa el 5% del comercio marítimo mundial.

La vía interoceánica ya redujo progresivamente el límite máximo de barcos de 36 a 32 al día. Pero Ilya Espino de Marotta, quien asumió este lunes la administración del canal, afirmó en una entrevista que no descarta nuevas medidas si la sequía no remite.

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“No descartamos que en febrero o marzo haya que bajar, probablemente no a los niveles de 24 cupos diarios, pero sí pudiera tener algún impacto (de) 29 o algo parecido”, dijo.

La vía funciona con agua de lluvia que almacena en los lagos artificiales de Gatún y Alhajuela, que han disminuido su nivel por la sequía generada por el fenómeno El Niño, que se perfila como el más intenso jamás registrado y obligó a declarar en alerta a todo el país.

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En 2023, El Niño obligó a bajar de 38 a 22 el número de tránsitos diarios debido a que los lagos estuvieron en niveles mínimos.

Espino de Marotta, la primera mujer en dirigir el canal construido por Estados Unidos en 1914, manifestó que no espera llegar a las restricciones de ese año.

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El viernes pasado ya transitaron un máximo de 34 embarcaciones, que bajarán a 32 a partir del 15 de septiembre. El calado máximo se redujo, también de manera progresiva, de 15.24 hasta 14.63 metros.

Cabe recalcar que Estados Unidos y China son los principales usuarios de la ruta marítima.

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