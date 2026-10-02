María Fernanda Cabal anunció su renuncia al partido Centro Democrático

A través de una transmisión en vivo, la exsenadora María Fernanda Cabal anunció en la noche de este jueves que el pasado 4 de agosto presentó una solicitud de escisión al Centro Democrático, pero que hasta el momento no ha recibido una respuesta oficial.

Por esta razón, explicó, tomó la decisión de dar un paso al costado e iniciar un camino político propio. “Mi historia continúa con independencia política y con identidad propia”, dijo. Además, anunció que el próximo sábado dará más detalles al respecto.

Cabal agregó que tiene gratitud y respeto por el expresidente Álvaro Uribe y los compañeros de su bancada, pero que es necesario tomar esa decisión debido a diferencias de fondo.

En este punto, la líder política cuestionó la falta de una respuesta oficial a escisión. “El no acuse de recibo es también una respuesta. Me desconsuela, pero también está diciendo que hay mucho desdén frente a la discusión abierta, no solo de esa transformación en su plataforma doctrinaria”, dijo.

A renglón seguido, Cabal señaló que si bien el partido se llama Centro Democrático, su base es de derecha, pero que a su juicio esas ideas se han desdibujado, particularmente en la última campaña. “Siento que hay un prejuicio natural a la palabra derecha por parte del presidente Uribe”, explicó.

La excongresista también le dedicó una parte de su intervención al gobierno del presidente Abelardo de la Espriella y resaltó varios de sus logros. Sobre este tema, dijo que respaldará la agenda de esta administración hasta que lo considere conveniente para el país.

Finalmente, Cabal reiteró que el sábado 3 de octubre les dará una sorpresa a sus seguidores con los detalles de lo que, aseguran desde su entorno, es un nuevo movimiento político de derecha que se sumará a las demás tendencias que rodean al Gobierno.