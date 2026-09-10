Científicos zarparon desde Tumaco para estudiar el fenómeno de El Niño en el Pacífico

Dese Tumaco, Nariño, zarpó el buque de investigación científica marina ARC Simón Bolívar para desarrollar durante cerca de 100 días la Misión Océano ‘Capítulo Pacífico 2026’, una expedición que tiene como objetivo el Estudio Regional del Fenómeno El Niño y el análisis de la profundidad del Océano Pacífico.

La misión es liderada por la Comisión Colombiana del Océano y la Dirección General Marítima, DIMAR, en la que participan expertos de la Armada de Colombia, Parques Nacionales Naturales, Fondo Acción, INVEMAR, IDEAM, la Universidad del Valle, la Universidad Nacional de Colombia y el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada del Ecuador, INOCAR.

“Esta es una misión de país. Aquí estamos sumando las capacidades para conocer mejor nuestro océano y convertir ese conocimiento en decisiones que le sirvan y le contribuyan al país”, afirmó el Capitán de Navío Juan Carlos Olarte Guzmán, Subdirector de Desarrollo Marítimo de la DIMAR.

Durante la expedición, científicos desarrollarán actividades en 75 estaciones oceanográficas, de las cuales 46 están ubicadas en áreas marinas protegidas del Pacífico colombiano, trabajos que estarán concentrados en el monitoreo de las condiciones océano-atmosféricas, el estudio del fondo marino y el conocimiento de los ecosistemas y recursos marinos.

Estudios permitirán mejorar los insumos para la toma de decisiones

Uno de los principales componentes será el Crucero ERFEN, que llega a su versión número 65 y permitirá fortalecer el seguimiento de la variabilidad climática y de fenómenos como El Niño, la información obtenida servirá para mejorar las alertas tempranas, anticipar posibles riesgos y apoyar decisiones frente al cambio climático.

“Durate esta expedición estudiaremos tres grandes temas: cómo están cambiando las condiciones del Pacífico y qué podemos esperar frente a fenómenos como El Niño. Realizaremos también mediciones y estudios del fondo marino para fortalecer la seguridad de la navegación y conoceremos mejor nuestros ecosistemas y recursos marinos para contribuir a su protección y aprovechamiento sostenible”, señaló el Subdirector.

Adicional a esto, se desarrollará la campaña Pacífico Abisal que llevará además a los investigadores a explorar zonas profundas del océano mediante tecnología de alta resolución, con el propósito de identificar ecosistemas, caracterizar el fondo marino y ampliar el conocimiento de áreas que hasta ahora han sido poco estudiadas.

“El gran reto de conservar los océanos empieza por conocerlos. Esta expedición permite mirar en profundidad unos paisajes submarinos que durante mucho tiempo han sido prácticamente desconocidos y lograr convertir ese conocimiento en la herramienta para su protección”, aseguró Sandra Bessudo, directora de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

La DIMAR señaló que con esta expedición espera avanzar del 26% al 33% en su meta institucional de investigación científica, un incremento que contribuirá al cumplimiento del 75% de lo proyectado para el cuatrienio.