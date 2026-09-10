Fenómeno de El Niño impacta acueductos en Antioquia: 19 sistemas presentan fallas en el suministro

Medellín

La corporación ambiental Corantioquia emitió un informe de seguimiento sobre los impactos de la temporada del fenómeno de El Niño, advirtiendo sobre el estado crítico del recurso hídrico en varios municipios de su jurisdicción. La entidad identificó alertas de desabastecimiento en acueductos de Caicedo, Heliconia, Buriticá, Tarazá, Entrerríos, Venecia, Pueblorrico, Fredonia y Jericó.

Asimismo, se confirmó que ya se registran medidas de racionamiento en acueductos de Pueblorrico, Fredonia, Jericó, Buriticá, Zaragoza, Tarazá y Entrerríos. Aunque las precipitaciones nocturnas redujeron temporalmente los puntos de calor, la autoridad ambiental aclaró que esto no implica una disminución permanente del riesgo debido a la volatilidad de las condiciones meteorológicas.

Diagnóstico hídrico y control de concesiones

De un diagnóstico aplicado a 555 sistemas de acueducto, se identificaron 12 con situaciones de desabastecimiento y siete con racionamiento, para un total de 19 sistemas afectados. No obstante, Corantioquia precisó que no en todos los casos estas afectaciones responden de manera exclusiva a los efectos de El Niño.

En el ámbito de la fiscalización, la autoridad ambiental ha realizado seguimiento técnico y jurídico a 2.685 concesiones de agua, de un objetivo de 6.052 fijado para 2026. A la fecha, 436 concesiones cuentan con actuación técnica finalizada y avanzan en sus respectivos trámites jurídicos.

Más información En un año estará en operación la vía al Mar Gonzalo Mejía Trujillo y el Túnel del Toyo

Estrategia preventiva y priorización para septiembre

Para mitigar la contingencia, la entidad ha desarrollado 18 reuniones de articulación territorial y 21 actividades de capacitación comunitaria, manteniendo una cobertura amplia de educación ambiental en las distintas subregiones de Antioquia.

De cara al mes de septiembre, Corantioquia enfatizó la necesidad de priorizar los territorios según su nivel de riesgo. Las acciones inmediatas se enfocarán en el monitoreo hidrometeorológico permanente y en brindar respaldo directo a los acueductos con menor disponibilidad hídrica.