Fedetranscarga pide a la DIAN mantener suspensión de términos aduaneros en puerto de Buenaventura

TRANSPORTE

La crisis logística que persiste en Buenaventura llevó a la Federación de Transportadores de Carga, Fedetranscarga, a solicitar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, que mantenga la suspensión de los términos aduaneros en esta jurisdicción hasta que se normalicen las condiciones de operación del puerto.

La petición fue planteada por el presidente de Fedetranscarga, Arnulfo Cuervo, quien advirtió que las dificultades no se limitan a la capacidad de las autoridades para atender los trámites, sino a las condiciones físicas que enfrentan los usuarios para cumplir con los procedimientos dentro de las instalaciones portuarias.

“La posibilidad real de los usuarios de hacer desde la supervisión física todas las tareas correspondientes a los trámites hoy está seriamente en entredicho”, señaló Cuervo.

Según el dirigente gremial, la situación puede afectar los términos relacionados con la permanencia de mercancías en el lugar de arribo, los procesos de nacionalización, la presentación y trámite de declaraciones, los tránsitos aduaneros,el almacenamiento y retiro de mercancías y las operaciones que dependen de patios y depósitos.

Crisis de contenedores vacíos

La solicitud se conoce en medio de las dificultades que enfrenta la cadena logística para evacuar y devolver los contenedores vacíos en Buenaventura.

Cabe resaltar que el problema ya había provocado una intervención de las autoridades a comienzos de 2026.

En febrero, el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte ordenaron a siete navieras recoger contenedores represados y suspender los cobros por mora en la entrega, mientras se recuperaba la capacidad de almacenamiento.

La Superintendencia estableció como referencia que las navieras debían evacuar contenedores hasta alcanzar una disponibilidad mínima del 30% para almacenamiento de unidades vacías.

Ahora, transportadores aseguran que la problemática vuelve a generar demoras y que algunos conductores han permanecido hasta diez días en Buenaventura esperando poder entregar los contenedores vacíos, con impactos sobre los tiempos de operación y los costos del transporte.

La suspensión vence este viernes

La solicitud de Fedetranscarga cobra especial relevancia porque la DIAN había prorrogado la suspensión de términos para Buenaventura, Pereira y Tuluá hasta el 11 de septiembre de 2026. La entidad estableció que los términos administrativos se reanudarían el 14 de septiembre.