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Esquema de seguridad de Rodrigo Londoño sería mayor al conocido: 16 vehículos y 29 escoltas

El Radar de Villar de La Luciérnaga, en Caracol Radio, conoció las cuentas sobre el esquema de seguridad del exsenador Rodrigo Londoño, quien era conocido como ‘Timochenko’ antes de su desmovilización de las extintas Farc, las cuales son mayores a lo que se había revelado en días pasados.

Didier Blanco, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), reveló el pasado 30 de septiembre que Londoño y otros exlíderes guerrilleros cuentan con una condición particular como firmantes del proceso de paz. Por eso, según informó Blanco, Londoño tendría 6 camionetas blindadas y 16 hombres de protección.

No obstante, las cuentas de fuentes consultadas por El Radar de Villar son distintas: en realidad, la operación en su totalidad, incluyendo los relevos, consiste en 16 camionetas y 29 escoltas asignados al exintegrante de la antigua guerrilla de las Farc.

Cabe recordar que Londoño vive fuera de Bogotá, por lo que se mueve permanentemente por varias regiones del país. Estos gastos de desplazamiento los cubre el Estado.

Otro dato que pudo confirmar este medio es que la esposa de Rodrigo Londoño también tiene esquema de seguridad.

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