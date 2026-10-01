Corte se pronunció sobre los señalamientos a Vladimir Fernández por sus chats con Olmedo López

Corte Constitucional deja en firme la ley que protege a ciudadanos ante suplantación de datos

La Corte Constitucional se pronunció frente a los recientes señalamientos relacionados con el magistrado Vladimir Fernández, luego de la publicación de la revista Cambio sobre los chats que habría sostenido con Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, condenado por hechos de corrupción en esa entidad.

A través de un comunicado, el alto tribunal recordó que sus integrantes están protegidos por la presunción de inocencia y que deben entregar las explicaciones correspondientes ante las autoridades si son requeridos dentro de una actuación judicial.

“Los magistrados y las magistradas están amparados por la presunción de inocencia y siempre deberán estar prestos a dar las explicaciones a que haya lugar ante las autoridades correspondientes”, señaló la Corte.

El alto tribunal agregó que, en caso de que las autoridades adelanten actuaciones relacionadas con alguno de sus integrantes, existe el deber institucional de colaborar dentro de los límites establecidos por la ley y respetando las garantías del debido proceso.

“La Corte Constitucional está atenta a la actuación de las autoridades competentes y respetará en su integridad las determinaciones que conforme a su autonomía llegaren a adoptar”, indicó la Corporación.

Uno de los puntos centrales del pronunciamiento estuvo relacionado con el alcance que pueden tener las circunstancias personales de uno de los magistrados frente a las decisiones adoptadas por la Corte.

Al respecto, el alto tribunal explicó que sus determinaciones no corresponden a decisiones individuales, sino que son producto de la deliberación entre los magistrados que integran la Corporación.

“Las decisiones judiciales de la Corte Constitucional son colegiadas y su validez no se compromete por situaciones de carácter personal de sus integrantes”, afirmó la Corte.

La Corte añadió que sus decisiones son resultado de un proceso de análisis jurídico en el que participan sus integrantes: “Ellas son el resultado de un riguroso proceso de deliberación jurídica llevado a cabo en el seno de la Corporación”.

Finalmente, la Corte Constitucional aseguró que continuará ejerciendo sus funciones bajo los principios de independencia e imparcialidad y destacó el papel de mecanismos como la acción de tutela y el control abstracto de constitucionalidad.

“La Corte Constitucional de Colombia mantiene su independencia, la imparcialidad de sus decisiones y la cercanía con los ciudadanos”, concluyó el comunicado.