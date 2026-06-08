Qué se necesita para viajar a España desde Colombia en 2026: Requisitos y documentos obligatorios

Requisitos y documentos obligatorios que se necesita para viajar a España desde Colombia en 2026 | Getty Images

A lo largo de la vida, las personas sueñan con viajar a distintas partes del mundo para conocer nuevas culturas o buscar una mejor oportunidad laboral.

En el caso de los colombianos, muchos buscan viajar a España por turismo o por una nueva oportunidad de vida. Sin importar cuales sean los motivos, España pide unos requisitos y documentos obligatorios para permitir su entrada y permanencia en su territorio.

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Requisitos para Colombianos que viajen a España

De acuerdo con el Consulado de Colombia en Bilbao, todos los colombianos que deseen viajar a España por carácter turístico para una estancia máxima de 90 días dentro de cualquier período de 180 días deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Formulario de control sanitario: El viajero debe diligenciar electrónicamente el formulario de control sanitario, desde la página web http://www.spth.gob.es o mediante la aplicación gratuita SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH, que se encuentra en Google play y AppStore. Una vez que haya completado el registro, obtendrá un código QR, el cual deberá presentar a la llegada a España.

Certificado vacuna covid-19: Deberá presentar un certificado que haya demostrado que tiene el esquema completo de vacunación contra la covid-19.

Pasaporte: Los colombianos tendrán que presentar su pasaporte y debe tener mínimo una validez mínima de tres meses posteriores a la fecha de salida del espacio Schengen y haber sido expedido en los últimos 10 años.

Reserva de hospedaje: El viajero debe justificar la existencia de un lugar de hospedaje. Esta puede ser la reserva de un hotel pagado o confirmada, o una carta de invitación original tramitada por su anfitrión en una comisaría de Policía en España.

Boleto de avión de regreso: Presentar sus tiquetes de ida y vuelta, nominativo e intransferible con fecha de salida del espacio Schengen que no supere los 90 días.

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Seguro médico de viaje: Pese a ser opcional para exentos de visa de turismo, se recomienda contar con una cobertura mínima de 30 mil euros que garantice la repatriación o asistencia médica de emergencia.

Solvencia económica: Las autoridades españolas exigen demostrar que el viajero dispone de fondos suficientes, debe acreditar mínimo 118.40 euros por día, lo que equivale casi a $500.000.

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