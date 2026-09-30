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Peralta culpa a De la Espriella por revocatoria de visa: “no hay argumentos” para entrar en la OFAC

La senadora Martha Peralta conversó con 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, acerca de la revocatoria de su visa por parte del gobierno de Estados Unidos, algo por lo que culpó al presidente Abelardo de la Espriella.

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¿Por qué cree que le quitaron la visa?

“Eso era un anuncio que me hicieron desde la campaña. Tiene que ver el presidente Abelardo de la Espriella y su equipo de campaña que nos amenazó a un grupo de líderes”, afirmó.

Mencionó que la pérdida de su visa la tiene “sin cuidado”, pues solo es un documento. Sin embargo, expresó que no va a permitir que “se siembre la narrativa que se implantó allá para afectarme”.

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Indicó que lo que le preocupa no es la revocatoria del documento, sino lo que hay en el fondo de la decisión: las implicaciones de carácter político que tomó EE.UU. “en contra de una senadora electa por voto popular”.

Tras esto, Peralta sostuvo que la “persecución” que vive en Colombia traspasó fronteras y se volvió internacional.

“No voy a permitir narrativas antes de que salga una decisión judicial”, indicó.

Recordó que la visa es solo un documento político-migratorio y que le hayan quitado la visa “no significa una condena judicial”.

Posible entrada en la Lista OFAC

La congresista apuntó que no hay argumentación para que ella sea incluida en la Lista OFAC. Agregó que si la justificación es su investigación por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de Desastres (UNGRD), aclaró que no ha sido juzgada.

Amenazas en su contra

Relató que recibió una llamada de un número desconocido, pero era una línea privada, por lo que pensó que se trataba del colegio de su hijo. Al contestar, comenzaron a burlarse de que le hubieran revocado la visa, pero procedieron a amenazarla.

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“Dijeron que mis hijos no iban a ver a Micky, pero que desde la cárcel o el cementerio sí podía”, contó.

Escuche la entrevista completa con la senadora Martha Peralta aquí: