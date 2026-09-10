Pruebas escritas proceso selección CNSC Entidades del Orden Nacional y CORPOMOJANA: Recomendaciones

La prueba escrita para el proceso de selección para las Entidades del Orden Nacional y la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y el San Jorge (CORPOMOJANA), tendrán lugar el domingo 13 de septiembre de 2026, en donde los 40.708 aspirantes que superaron la primera etapa están citados para poner a prueba sus conocimientos.

La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) y la Fundación Universitaria del Área Andina, llevaran a cabo este concurso de méritos, en 53 instituciones educativas de Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Ibagué, Medellín, Mocoa, Montería, Pasto, Santa Marta, Valledupar y Villavicencio.

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Hora de inicio de la prueba escrita

La entidad recomienda que los aspirantes lean la Guía de Orientación al Aspirante antes del día de la prueba, llevar el documento de identificación y presentar uno hora antes del inicio de la por ello:

La apertura de las puertas será a las 07:15 A.M.

Inicio de las pruebas 08:00 A.M.

Cierre de las puertas 08:30 A.M.

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Restricciones prueba escrita

A lo largo del día las entidades junto a las instituciones han establecido normas para el buen desarrollo de la prueba, es por ello que debe tener en cuenta que:

No está permitido ingresar con acompañantes , salvo los apoyos previstos para aspirantes con discapacidad.

, salvo los apoyos previstos para aspirantes con discapacidad. En caso de que el aspirante se presente en estado de embriaguez las instituciones se reservan el derecho de admisión.

No habrá servicio de parqueadero en ninguna de las instituciones.

en ninguna de las instituciones. No se permitirá el ingreso de dispositivos móviles, maletas o bolsos, audífonos, relojes inteligentes, micrófono intercomunicador, dispositivos con cámaras ocultas, papelería adicional, dispositivos de grabación, armamento, alimentos o bebidas ni cigarrillos o sustancias psicoactivas.

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Recomendaciones

Para antes y durante la prueba recuerde:

Verificar los datos personales.

Revisar las instrucciones de los cuadernillos.

Atender las indicaciones del personal a cargo.

del personal a cargo. Firmar los documentos requeridos.

requeridos. Marcar solo una respuesta por pregunta.

por pregunta. Rellenar completamente el ovalo de la respuesta seleccionada.

de la respuesta seleccionada. Verificar la repuesta antes de ponerla en la hoja de respuesta.

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SIMO

Recuerde que las citaciones oficiales para las pruebas escritas de la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) se obtienen en la página del Sistema de Identificación y Registro (SIMO). Puede seguir los siguientes pasos para verificar la información:

Ingrese a la página oficial del SIMO.

Inicie sesión.

En el panel de control o menú, busque el apartado de “Alertas y calendario”, el cuál es representado con el símbolo de campana.

En los mensajes recientes encontrara el aviso correspondiente a la prueba.

Haga clic en “Consultar” o en la ventana de emergencia para ver los detalles de la citación.

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