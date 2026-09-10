Centro Democrático responde a Enrique Gómez y defiende gestión de Álvaro Uribe

El Centro Democrático respondió a las declaraciones del presidente de Salvación Nacional, Enrique Gómez Martínez, quien cuestionó la concepción de Estado del expresidente Álvaro Uribe Vélez y afirmó que durante sus gobiernos hubo un “crecimiento desaforado del Estado”.

La colectividad rechazó esa interpretación y sostuvo que desconoce los resultados de la gestión de Uribe tanto en la Gobernación de Antioquia como durante sus dos periodos en la Presidencia de la República.

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“Sus señalamientos sobre el ‘crecimiento desaforado del Estado’ y el manejo de los impuestos desconocen los hechos y los resultados de sus gobiernos”, señaló el Centro Democrático.

El partido aseguró que durante la administración de Uribe en Antioquia se redujo la burocracia departamental de aproximadamente 17.000 a 5.000 personas y se implementaron medidas de austeridad en gastos de funcionamiento, vehículos oficiales y compras administrativas.

Según las cifras entregadas por la colectividad, el gasto en elementos de oficina, cafetería y otros implementos pasó de $10.000 millones en 1994 a $1.580 millones en 1997, mientras que otros gastos de funcionamiento, como combustible, seguros, viáticos, aseo y vigilancia, disminuyeron de $7.839 millones en 1995 a $5.061 millones en 1997.

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El Centro Democrático también destacó procesos de liquidación y reestructuración de entidades departamentales y sostuvo que esta política de reducción y eficiencia continuó durante la Presidencia.

De acuerdo con el partido, durante los ocho años de gobierno de Uribe se pasó de 16 a 13 ministerios y, mediante el programa de Renovación de la Administración Pública, fueron suprimidas, reorganizadas, liquidadas o reestructuradas 514 entidades.

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La colectividad afirmó que estas medidas generaron ahorros e ingresos por $25,4 billones y que los ajustes a las normas de contratación representaron ahorros cercanos a $146.000 millones para entidades estatales.

El Centro Democrático también defendió la política tributaria de los gobiernos de Uribe y aseguró que estuvo orientada a estimular la inversión privada y la generación de empleo, mediante deducciones tributarias para nuevas inversiones y exenciones para sectores como hotelería y cultivos de tardío rendimiento.

Frente a las críticas de Gómez Martínez, el partido concluyó que resulta difícil conciliar la caracterización de Uribe como un dirigente partidario del crecimiento del Estado con las medidas de reducción burocrática, austeridad y reforma administrativa que, según sus cifras, fueron implementadas durante sus gobiernos.