Gobierno de Colombia buscará atraer inversión con estrategia “Milagro Week”

A través del decreto 1373 de 2025, el gobierno oficializó las funciones que tendrá José Manuel Restrepo como vicepresidente de la República.

Se trata de un trabajo clave que se basará en 5 ejes, en un trabajo articulado con los Ministerios y en estrategias para atraer inversión.

“Impulsaré una economía milagro que crezca al menos 6 %, aumente la productividad y atraiga más inversión mediante la modernización del Estado, la simplificación de trámites y la articulación institucional”, dijo el vicepresidente desde la Casa de Nariño.

Los ejes serán una Colombia sin trabas, talento colombiano preparado para la inteligencia artificial, energia para crecer y atraer inversiones, más oportunidades en todas las regiones y capital al servicio de proyectos y créditos para el progreso de las familias.

“Milagro Week“

Una de esas estrategias con la que buscan atraer inversiones para el país, es “Milagro Week, una iniciativa para llevar un portafolio de proyectos a distintos países del mundo.

El vicepresidente explicó que la estrategia: “arrancará en Estados Unidos y continuará en Europa, Oriente Próximo y América Latina, para lograr que más inversionistas vengan a Colombia y tengan un tapete rojo”.