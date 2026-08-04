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Uribe descartó bajar la guardia ante partido de Abelardo de la Espriella: “nos toca trabajar mucho”

En 6AM W con Julio Sánchez Cristo, el expresidente Álvaro Uribe Vélez se refirió a la coyuntura política del país, abordando la llegada de un nuevo partido político, la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella y los retos en la elección del nuevo contralor general de la República.

La llegada de Defensores de la Patria

Ante la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de otorgarle personería a Defensores de la Patria, partido político liderado por De la Espriella, y la solicitud de María Fernanda Cabal para crear su propia colectividad, el exmandatario aseguró que les “toca trabajar mucho” e invitó a defender las tesis históricas de su partido.

Uribe tomó distancia de las etiquetas tradicionales de la política: “Yo no comparto esa simplificación de izquierda o derecha”.

Según explicó el expresidente, dentro de su partido conviven personas con distintas visiones, pero la tesis fundamental es la “seguridad democrática”, así como la inversión, el emprendimiento, la política social y un “Estado pequeño y austero”.

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