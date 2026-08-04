Uribe descartó bajar la guardia ante partido de Abelardo de la Espriella: “nos toca trabajar mucho”
Ante el nuevo partido Defensores de la Patria de Abelardo de la Espriella, el expresidente apuesta por fortalecer el Centro Democrático.
Uribe descartó bajar la guardia ante partido de Abelardo de la Espriella: “nos toca trabajar mucho”
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En 6AM W con Julio Sánchez Cristo, el expresidente Álvaro Uribe Vélez se refirió a la coyuntura política del país, abordando la llegada de un nuevo partido político, la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella y los retos en la elección del nuevo contralor general de la República.
La llegada de Defensores de la Patria
Ante la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de otorgarle personería a Defensores de la Patria, partido político liderado por De la Espriella, y la solicitud de María Fernanda Cabal para crear su propia colectividad, el exmandatario aseguró que les “toca trabajar mucho” e invitó a defender las tesis históricas de su partido.
Uribe tomó distancia de las etiquetas tradicionales de la política: “Yo no comparto esa simplificación de izquierda o derecha”.
Según explicó el expresidente, dentro de su partido conviven personas con distintas visiones, pero la tesis fundamental es la “seguridad democrática”, así como la inversión, el emprendimiento, la política social y un “Estado pequeño y austero”.
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...