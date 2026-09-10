Reunión entre presidente De La Espriella y alcalde Alejandro Eder: reconstrucción; frentes seguridad

Tras cumplirse un mes de la tragedia del terremoto, hoy en Casa de Nariño se reunió el alcalde de Cali, Alejandro Eder con el presidente Abelardo De La Espriella.

Y es que Cali es una de las ciudades que resultó más afectada por el sismo de 7,4 que sacudió al país, el pasado 10 de agosto. Según confirmó el alcalde, 20.000 familias resultados damnificadas y tendrán que demoler 11 edificaciones.

Por lo cual, los avances del plan de reconstrucción será el punto central de esta reunión en Casa de Nariño, teniendo en cuenta que continúan en el proceso de identificación de las necesidades de la ciudad y que este fin de semana, comenzarán con las labores de demolición de los edificios que lo necesitan.

Estrategia de seguridad

Otro de los puntos de este encuentro entre el presidente y el mandatario local, es la estructuración de la estrategia de seguridad para la capital del Valle del Cauca.

El alcalde aseguró que se trata de una estrategia que vienen planeando, y que configurará también lo que serán los nuevos frentes de seguridad en la ciudad.