Crisis en el Centro Democrático por polémica frase de Paloma Valencia: “no es un partido de derecha”

El Centro Democrático vive horas de tensión interna luego de que la excandidata presidencial Paloma Valencia asegurara durante una cumbre del partido en Antioquia que la colectividad “no es un partido de derecha”.

La declaración, hecha el pasado viernes, 31 de julio, en un encuentro convocado por el expresidente Álvaro Uribe en Antioquia, desató críticas de varios de los dirigentes más visibles del partido y revivió el debate sobre la identidad ideológica de la agrupación.

El discurso de Paloma Valencia

Durante el transcurso de la cumbre, una de las voces más esperadas fue la de la excandidata presidencial Paloma Valencia, quien causó incomodidades dentro de algunos miembros del partido Centro Democrático.

“Tenemos que entender muy claramente en qué partido estamos. Esto no es un partido de derecha. El que cree que esto es un partido de Hayek y de las libertades económicas donde el Estado se queda cruzado de brazos y ve cómo se mueren de hambre los ciudadanos, se equivoca”, dijo Valencia.

En respuesta, personajes como la exsenadora María Fernanda Cabal y los congresistas Andrés Forero y Daniel Briceño fueron quienes más criticaron las declaraciones de la excandidata.

La exmilitante de la colectividad María Fernanda Cabal expresó: “El Centro Democrático enfrenta una crisis ideológica que ya no puede ocultarse. Mientras unos dirigentes dicen ser de derecha, algunos de sus voceros insisten en presentarlo como un partido de centro”.

Por su parte, una de las caras jóvenes más conocidas del partido, el representante a la Cámara Daniel Briceño, comentó: “La fórmula de negar la derecha y querer mirar hacia el centro ya fracasó”.

Por último, el senador Andrés Forero, primero en la lista para las elecciones al congreso realizadas en el mes de marzo de este año, dijo: “A mí me gusta Hayek y Adam Smith. Estoy convencido de que la preparación por los más necesitados no es patrimonio de la izquierda y no me voy a retirar del Centro Democrático, partido del que soy fundador y del que me siento orgulloso”.

Las pujas dentro de la agrupación política cuyo líder natural es el expresidente Álvaro Uribe concluyeron en la necesidad de estar atentos a las elecciones regionales 2027, esperando tener una representación mayoritaria en las regiones.

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