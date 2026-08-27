Centro Democrático prepara una contrarreforma pensional tras decisión de la Corte Constitucional

AME2216. BOGOTÁ (COLOMBIA), 16/07/2024.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, presenta el documento de la reforma pensional, con la firma presidencial, este martes en la Plaza de Bolívar, en Bogotá (Colombia). El mandatario colombiano convocó a que la población lo acompañe para sancionar la ley de la reforma pensional, uno de los programas bandera de su Gobierno. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda / Mauricio Dueñas Castañeda ( EFE )

Luego de que el pasado martes 25 de agosto, la Corte Constitucional devolviera a la Plenaria de la Cámara de Representantes 9 artículos que hacen parte de la reforma pensional presentada por el gobierno del expresidente Gustavo Petro por vicios de trámite, una nueva proposición en estos temas estaría siendo planteada por la bancada del Centro Democrático.

Se trataría de una “contrarreforma” que, según el partido de derecha, tendría como objetivo defender el ahorro, la libertad y el esfuerzo de quienes hoy cotizan para tener una pensión mañana.

Las razones del Centro Democrático para proponer una nueva reforma

Según lo dicho por el senador Andrés Forero, existen varios riesgos de la reforma pensional que fue exequible en su gran mayoría en la Corte Constitucional.

De acuerdo con Forero, el proyecto legislativo presentado por la entonces administración Petro, aumenta los años para pensionarse, lo que haría que quienes no alcancen las semanas requeridas deberán esperar más tiempo para acceder a una renta, sin que necesariamente les devuelvan sus ahorros.

Además, el congresista también cuestionó los efectos que, a su juicio, tendría la reforma sobre los trabajadores con ingresos de entre uno y dos salarios mínimos. El senador sostuvo que algunos de estos trabajadores, que bajo el régimen anterior podían acceder a la pensión con 1.150 semanas en determinadas condiciones, podrían tener que cotizar durante más tiempo, lo que aumentaría el riesgo de que no logren cumplir los requisitos para pensionarse.

La propuesta del Centro Democrático

Por el momento, el grueso de esta iniciativa de proyecto de ley aún está en desarrollo; sin embargo, la bancada del Centro Democrático afirmó que existen cosas que se pueden mantener o mejorar de la reforma de la administración Petro.

Una de las propuestas que buscarían modificarse es respecto a las ayudas al adulto mayor que, según la reforma que ahora vuelve al Congreso, es un Pilar Solidario donde se le daría un subsidio económico de hasta 230.000 pesos.

Sin embargo, frente a esta propuesta, el partido uribista expresó: “Estamos de acuerdo con apoyar a los adultos mayores que no lograron pensionarse, pero no a costa de las pensiones futuras de los jóvenes”.

Por lo que explicaron que plantearán alternativas como el aumento a este Pilar Solidario “sin poner en riesgo el ahorro pensional de los colombianos”.

El anuncio abre un nuevo capítulo en la discusión sobre el sistema de pensiones en Colombia, que deberá regresar al Congreso luego de la decisión de la Corte Constitucional. Con la eventual presentación de esta propuesta, el debate no solo enfrentará al Gobierno y sus sectores aliados con la oposición, sino que pondrá nuevamente sobre la mesa las diferencias sobre el manejo del ahorro pensional, los requisitos para acceder a una pensión y la financiación de los programas destinados a los adultos mayores.

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