Choque en el Centro Democrático por curul de colombianos en el exterior llega al Consejo de Estado

Un nuevo choque interno sacude al Centro Democrático por la curul de los colombianos en el exterior, obtenida por la colectividad con más de 60 mil votos en las pasadas elecciones legislativas.

La controversia se centra en la elección de Pedro Alejandro Murcia, quien fue elegido el pasado 20 de julio como representante a la Cámara por los colombianos en el exterior, pese a que previamente había presentado su renuncia al partido y a sus directivas, en una carta dirigida al expresidente Álvaro Uribe y al presidente del Centro Democrático, Gabriel Vallejo.

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Sus compañeros de lista, Olga Lucía Murcia y Álvaro Camilo Florido, que ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente, llevaron el caso ante el Consejo de Estado y solicitaron la suspensión de Murcia, argumentando que su renuncia no habría sido tramitada oportunamente ante las autoridades electorales.

Camilo Florido, uno de los demandantes aseguró que Murcia dejó de participar en la campaña y cuestionó que posteriormente apareciera como cabeza de lista.

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“El partido desafortunadamente no había tramitado la renuncia ante las autoridades competentes”, señaló, al explicar que Murcia “no aportó recursos” ni participó en la campaña después del 29 de enero.

Y agregó que “por esa razón he demandado ante el Consejo de Estado (...) y confiamos en que pueda fallar en favor de la justicia y que quien debe estar en el Congreso de la República es la doctora Olga Lucía Murcia”.

Caracol Radio habló con el representante Pedro Alejandro Murcia, quien defendió la validez de su elección y aseguró que desde el 8 de marzo fue elegido como cabeza de lista y posteriormente se posesionó como congresista el 20 de julio.

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“El Consejo de Estado tomará su determinación en el momento oportuno. Nosotros seguimos trabajando por este país porque este país necesita mucha ayuda de todos nosotros y principalmente los colombianos en el exterior”, afirmó Murcia.

Ahora, la disputa quedó en manos del Consejo de Estado, que deberá determinar los efectos de la renuncia presentada por Murcia y establecer quién tiene derecho a ocupar la curul del Centro Democrático correspondiente a los colombianos en el exterior.