¿Qué encontró la Contraloría luego de la visita técnica al Acueducto Metropolitano?

La Contraloría adelantó visita técnica a los tanques 1 de mayo del municipio de Villa del Rosario. / Foto: Jenny Márquez.

Norte de Santander

Después de cuatro años de haber sido entregado el Acueducto Metropolitano Francisco de Paula Santander, una obra que se planteó para fortalecer el suministro de agua potable a Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios, la Contraloría General de la Nación adelantó una visita técnica a los tanques 1 de mayo.

En la jornada participaron representantes del ente de control, de la alcaldía de Villa del Rosario, de Aqualia y EICVIRO, con el propósito de verificar las condiciones actuales de la infraestructura y las causas por las cuales no está en funcionamiento.

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Los hallazgos de la Contraloría

Durante la visita, el ente de control explicó que este acompañamiento tuvo como objetivo conocer el estado de las inversiones relacionadas con agua potable y saneamiento básico.

En este espacio se establecieron compromisos por parte de la alcaldía de Villa del Rosario y Aqualia, relacionado en aspectos técnicos y de electricidad, que son indispensables para la entrada en funcionamiento de la infraestructura.

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El ente de control espera que cada una de las partes cumpla con sus compromisos para que, antes de finalizar el 2026, el Acueducto Metropolitano Francisco de Paula Santander, entre en funcionamiento.

Los compromisos de Aqualia

Ledys Quintero, jefe de operaciones de Aqualia en Villa del Rosario, calificó como positiva la visita técnica e indicó que la existe la expectativa para destrabar el proceso de entrega de los tanques a esta empresa y de esta manera se inicie con su funcionamiento.

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De acuerdo con lo informado por Quintero, esta empresa lleva dos años a la espera para recibir la obra. “Poderla poner en operación, de verdad que es una alegría inmensa”, manifestó.

La empresa también asumió un compromiso concreto: “costear el 50 % del agua requerida para realizar las pruebas de estanqueidad, lavado y desinfección de los tanques”.

Sin embargo, resaltó que es importante que la administración municipal adelante la contratación correspondientes para que un experto técnico realice las pruebas de lavado y desinfección de la red.

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Los rosarienses piden acelerar la puesta en funcionamiento

Esta visita también contó con la presencia de algunos habitantes de Villa del Rosario, destacando la importancia de avanzar en la entrada de operación del sistema ante las dificultades que enfrenta el municipio por el suministro de agua.

Duván Martínez, habitante del municipio histórico recordó que Villa del Rosario, por décadas, ha presentado problemas para el abastecimiento del agua potable y es necesario que el Acueducto Metropolitano entre lo más pronto posible en funcionamiento.