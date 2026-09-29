Estudiantes de Unipamplona anuncian protestas

Un sector de la Universidad de Pamplona promueve hoy una protesta por tensión alrededor de la escogencia del rector / Foto Archivo( Unipamplona )

Norte de Santander

Con el mensaje “Primer Tropel”, un sector de la comunidad universitaria, movimiento estudiantil y clandestino como se hace llamar, esta convocando a una manifestación en las calles producto de la tensa situación que ha generado el cambio de rector de la institución universitaria.

Voceros de esta convocatoria advierten en su invitación que " no aceptamos la mercantilización de la educación pública ni las políticas de amedrantamiento".

Señalan además que “exigimos una universidad verdaderamente del pueblo y para el pueblo, libre del modelo neoliberal y del dominio de las mafias políticas tradicionales”

Finalmente señalan que “hoy se defiende la autonomía universitaria, rechazamos las medidas bélicas del nuevo gobierno”.

La actividad esta programada para desarrollarse hoy 29 de septiembre, a partir de las 11 am.