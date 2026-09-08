Alcalde de Cúcuta respalda el porte legal de amas

Cúcuta.

El alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, respaldó la decisión del presidente Abelardo de la Espriella de reactivar los permisos para el porte legal de armas en Colombia.

A través de sus redes sociales, el mandatario cucuteño aseguró que los ciudadanos que cumplen con la ley deben tener la posibilidad de protegerse y proteger a sus familias, siempre bajo requisitos y controles establecidos por las autoridades.

“Respaldo la decisión del presidente Abelardo de la Espriella de reactivar los permisos para el porte legal de armas. Los ciudadanos que cumplen la ley tienen derecho a proteger su vida y la de sus familias, siempre bajo estrictos requisitos, controles y responsabilidad”, señaló Acevedo.

El alcalde agregó que esta posibilidad debe estar acompañada de responsabilidad por parte de quienes obtengan los permisos y de controles estrictos para evitar un uso indebido de las armas.

Acevedo cerró su pronunciamiento con una frase que resume su posición frente a la medida: “la delincuencia no puede seguir teniendo ventaja”.

El pronunciamiento del alcalde de Cúcuta se conoce en medio del debate nacional generado por la decisión del Gobierno de reactivar los permisos para el porte legal de armas, una medida que, según lo anunciado, mantiene requisitos y controles para quienes busquen acceder a estas autorizaciones.