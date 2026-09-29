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29 sep 2026 Actualizado 11:40

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Cúcuta

Vanesa Escamilla, nueva secretaria de seguridad en Cúcuta

Reemplaza a Edwin Cardona involucrado en accidente de tránsito

Nueva secretaria seguridad ciudadana Vanesa Escamilla /Foto Alcaldía

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Cúcuta
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Cúcuta

El gobierno de Cúcuta oficializó el nombramiento de Vanesa Escamilla como nueva secretaria de seguridad ciudadana, en reemplazo de Edwin Cardona.

Su designación se produjo luego que el titular se viera inmerso en un accidente de tránsito con una mujer que lo acompañaba al parecer en estado de embriaguez y que dejó tres ciclistas heridos.

La nueva funcionaria estaba vinculada a esa dependencia como subsecretaria y ahora tendrá el direccionamiento de esa importante secretaría.

El alcalde Jorge Acevedo ha delegado en la nueva funcionaria funciones precisas para avanzar en la respuesta de seguridad ciudadana teniendo en cuenta la problemática de inseguridad que afecta a varias comunas de la ciudad.

Así mismo, ha encomendado el direccionamiento estratégico de las acciones de seguridad en asocio con la policía Nacional, el Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación, y otros con miras a reducir la comisión de delitos en la ciudad.

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