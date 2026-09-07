Vendaval en Cúcuta dejó 23 cubiertas afectadas, 12 árboles caídos y cuatro personas heridas. / Foto: Cortesía comunidad.

Cúcuta

Un día después del fuerte vendaval que sorprendió a la ciudad de Cúcuta, las autoridades continúan adelantando el censo para consolidar los daños que provocó este fenómeno natural en la capital nortesantandereana.

Según lo reportado a Caracol Radio por Fabián Prato, secretario de Gestión de Riesgos de Cúcuta, en al menos cinco comunas se registraron las mayores afectaciones, dejando en total:

23 cubiertas afectadas.

12 árboles caídos.

4 adultos heridos.

Obstrucciones en vías y afectaciones en algunas viviendas.

¿Qué pasó con los heridos?

El informe entregado por las autoridades da cuenta que los heridos se registraron sobre la avenida 5 del centro de la ciudad, en la ciudadela La Libertad y en Carora.

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“Dos de los casos se presentaron en el sector de La Libertad, donde la caída de un árbol ocasionó afectaciones. Las personas fueron trasladadas a un centro asistencial cercano y posteriormente fueron dados de alta médica”, explicó el funcionario.

“También se reportaron afectaciones a dos adultos mayores, uno en el centro de Cúcuta y otro en el barrio Carora”.

Afectaciones se extendieron por diferentes comunas

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Una de las afectaciones más significativas está en el barrio Buenos Aires, donde una antena de comunicaciones de Claro cayó sobre una vivienda y un taxi.

Inicialmente, los reportes concentraban las principales afectaciones en las comunas 3, 4, 5, 7 y 8. Sin embargo, con el avance del censo y la recepción de nuevos llamados, las autoridades señalaron que el fenómeno tuvo impactos en diferentes comunas de Cúcuta.

El fenómeno natural no dejó afectaciones en zona rural de Cúcuta.

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¿Qué hacer si se presenta otro vendaval?

Tras lo ocurrido en Cúcuta, la Secretaria de Gestión de Riesgos hizo un llamado a los ciudadanos a tomar medidas de prevención ante los eventos que se están presentando, por variabilidad climática.

Entre las principales recomendaciones se encuentra:

Revisar y asegurar las cubiertas de las viviendas.

de las viviendas. Verificar los amarres .

. Revisar los bajantes de agua .

. Retirar de balcones y zonas exteriores elementos que puedan convertirse en objetos contundentes.

y zonas exteriores elementos que puedan convertirse en objetos contundentes. Revisar ventanas y evitar permanecer cerca de árboles, postes o redes eléctricas durante el fenómeno.

Esta funcionario hizo una especial recomendación al pedirle a los ciudadanos “no exponerse innecesariamente ni salir de sus viviendas para grabar videos”.