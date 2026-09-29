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29 sep 2026 Actualizado 11:35

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Cúcuta

Investigan doble homicidio en Los Patios

Autoridades adelantan los actos urgentes del caso

Ataque en el municipio de Los Patios deja dos hombres muertos/ Foto Archivo

Ataque en el municipio de Los Patios deja dos hombres muertos/ Foto Archivo(Wikipedia.org)

Ataque en el municipio de Los Patios deja dos hombres muertos/ Foto Archivo
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Unidades de la Sijin adscritas a la Policía Metropolitana de Cúcuta asumieron la investigación por el doble homicidio registrado en las últimas horas en el municipio de Los Patios.

El hecho que se presentó sobre la Avenida 10 en el sector La Floresta, se registró cuando una pareja requirió un servicio de transporte por aplicación y cuando iban a bordo del vehículo un Chevrolet Spark fueron atacados por hombres que les dispararon en arias oportunidades.

La víctimas fueron identificadas como Hermes David Navas de 25 años y el conductor del carro Luis Felipe Cáceres. La mujer que acompañaba al hombre resultó ilesa.

Por ahora, las autoridades no tienen pistas de los responsables del hecho violento registrado a través de la modalidad del sicariato.

Se trata de establecer los móviles que rodearon el hecho en ese municipio del área metropolitana de Cúcuta.

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