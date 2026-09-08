Personería de El Carmen rechaza hechos en Guamalito y pide retomar el diálogo en el Catatumbo

Delia Torres, personera de El Carmen, Norte de Santander. / Foto: Alcaldía de El Carmen.

Catatumbo

A través de un comunicado a la opinión pública, la Personería Municipal de El Carmen, en Norte de Santander, en cabeza de Delia Torres, manifestó su rechazo y preocupación por los hechos que se han presentado los últimos tres días en el corregimiento de Guamalito.

En el escrito, la representante del Ministerio Público en este municipio perteneciente a la región del Catatumbo, reconoció la difícil situación de orden público que se atraviesa en esta zona del país. Sin embargo, pidió que el respeto por la vida debe estar por encima de cualquier confrontación armada.

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“Reconocemos la complejidad del contexto que atraviesa la región del Catatumbo. No obstante, reiteramos con firmeza que el respeto por la vida está por encima de todo y que el diálogo constituye una herramienta fundamental para la construcción de una paz sostenible”.

Personería pide fortalecer el diálogo en el Catatumbo

En este mismo comunicado, la Personería de El Carmen, en Norte de Santander hizo un llamado concreto al Gobierno Nacional para que retome y fortalezca los espacios de diálogo y negociación con los grupos armados que tienen presencia en esta región del país.

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“En ese sentido, exhortamos al Gobierno Nacional a retomar y fortalecer los espacios de diálogo y negociación con los grupos armados. De igual forma, hacemos un llamado a los grupos armados para que se abran al diálogo”.

Resalta que es importante que las comunidades catatumberas cambien la realidad de su día a día, teniendo en cuenta que en la actualidad, se han incrementado la confrontación.

“No podemos seguir inmersos en esta guerra absurda que está destruyendo familias y fracturando nuestro territorio”.

Dos ataques contra la fuerza pública

La subestación de Policía ubicada en este corregimiento ha sido blanco de dos atentados en menos de tres días.

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El primer hecho se presento el pasado viernes 4 de septiembre, cuando la subestación fue atacada con drones y ráfagas de fusil, dejando como saldo varios uniformados heridos y daños estructurales.

El pasado lunes 7 de septiembre se presentó una acción similar contra los uniformados que prestan su servicio en este corregimiento.