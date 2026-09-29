Norte de Santander, el segundo departamento más afectados por el desplazamiento forzado en Colombia

Desplazados del Catatumbo en Cúcuta. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander

De acuerdo con el informe mensual de la Defensoría del Pueblo, sobre las Dinámicas de Movilidad Humana Forzadas en Colombia, Norte de Santander continúa siendo el segundo departamento con el mayor número de personas afectadas por el desplazamiento forzado, entre el 1 de enero y el 31 de agosto del 2026.

En este periodo se presentaron 11 eventos de desplazamiento forzado masivo que dejó 23.931 personas desplazadas en todo el país, de la siguiente manera:

Más información Colombia y Venezuela crean el Circuito Binacional de Hoteles para impulsar el turismo fronterizo

6.710 en el Cauca.

4.364 en Norte de Santander.

3.163 en Antioquia.

2.577 en Nariño.

1.950 en Magdalena.

1.719 en Chocó.

1.593 en Bolívar.

Las demás víctima están concentradas en los departamento de Valle del Cauca, Guainía, La Guajira, Caquetá, Meta, Guaviare, Atlántico, Vichada y Amazonas.

Más información Lucas Murillo avanza en su recuperación tras cirugía de corazón y espera regresar a Cúcuta

Más de 80.000 personas afectadas por confinamiento en Colombia

De acuerdo con lo informado por el Ministerio Público, durante este periodo se registraron 63 eventos de confinamiento en el país que afectaron a 80.369 personas.

Frente a esta afectación, Norte de Santander ocupa el séptimo lugar a nivel nacional con 3.300 personas víctimas de confinamiento, un fenómeno que preocupa a las autoridades regionales y nacionales.

Los cinco departamentos con más personas afectadas por confinamiento fueron:

Chocó, con 15.641.

Cauca, con 13.350.

Putumayo, con 12.646.

Caquetá, con 11.651.

Bolívar, con 6.593.

“Detrás de estas cifras hay familias y comunidades cuyos derechos, seguridad y condiciones de vida se ven gravemente afectados. Esta realidad requiere respuestas ágiles y efectivas de las autoridades garantizar su protección y atención”, aseguró la Defensoría del Pueblo.