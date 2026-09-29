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29 sep 2026 Actualizado 11:32

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Cúcuta

Norte de Santander, el segundo departamento más afectados por el desplazamiento forzado en Colombia

Entre enero y agosto de 2026, 4.350 personas fueron afectadas por eventos de desplazamiento forzado en Norte de Santander.

Desplazados del Catatumbo en Cúcuta. / Foto: Cortesía.

Desplazados del Catatumbo en Cúcuta. / Foto: Cortesía.

Desplazados del Catatumbo en Cúcuta. / Foto: Cortesía.
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Norte de Santander

De acuerdo con el informe mensual de la Defensoría del Pueblo, sobre las Dinámicas de Movilidad Humana Forzadas en Colombia, Norte de Santander continúa siendo el segundo departamento con el mayor número de personas afectadas por el desplazamiento forzado, entre el 1 de enero y el 31 de agosto del 2026.

En este periodo se presentaron 11 eventos de desplazamiento forzado masivo que dejó 23.931 personas desplazadas en todo el país, de la siguiente manera:

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  • 6.710 en el Cauca.
  • 4.364 en Norte de Santander.
  • 3.163 en Antioquia.
  • 2.577 en Nariño.
  • 1.950 en Magdalena.
  • 1.719 en Chocó.
  • 1.593 en Bolívar.

Las demás víctima están concentradas en los departamento de Valle del Cauca, Guainía, La Guajira, Caquetá, Meta, Guaviare, Atlántico, Vichada y Amazonas.

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Más de 80.000 personas afectadas por confinamiento en Colombia

De acuerdo con lo informado por el Ministerio Público, durante este periodo se registraron 63 eventos de confinamiento en el país que afectaron a 80.369 personas.

Frente a esta afectación, Norte de Santander ocupa el séptimo lugar a nivel nacional con 3.300 personas víctimas de confinamiento, un fenómeno que preocupa a las autoridades regionales y nacionales.

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Los cinco departamentos con más personas afectadas por confinamiento fueron:

  • Chocó, con 15.641.
  • Cauca, con 13.350.
  • Putumayo, con 12.646.
  • Caquetá, con 11.651.
  • Bolívar, con 6.593.

“Detrás de estas cifras hay familias y comunidades cuyos derechos, seguridad y condiciones de vida se ven gravemente afectados. Esta realidad requiere respuestas ágiles y efectivas de las autoridades garantizar su protección y atención”, aseguró la Defensoría del Pueblo.

Jenny Márquez

Jenny Márquez

Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...

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