Colombia y Venezuela crean el Circuito Binacional de Hoteles para impulsar el turismo fronterizo

Colombia y Venezuela crean Circuito Binacional de Hoteles para impulsar el turismo fronterizo. Foto: Prensa Gobernación del Táchira.

Frontera

Representantes del sector hotelero de Colombia y Venezuela concretaron una alianza estratégica que permitió conformar el Circuito Binacional de Hoteles. Iniciativa que tiene como objetivo impulsar el turismo y aprovechar el potencial económico que tiene la zona de frontera entre Norte de Santander y el estado Táchira.

Inicialmente doce establecimientos hoteleros, siete de Colombia y cinco de Venezuela, ubicados en zona de frontera, conforman este Circuito Binacional, con más de mil camas y una serie de beneficios dirigidos a los huéspedes que se movilizan entre ambos países.

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“Somos doce hoteles fundadores, pero este es un proyecto que tiene una fase dos, donde vamos a dar inclusión a más hoteles y expandirnos a lo largo de los dos países” dijo Luis Lugo, presidente del Circuito Binacional de Hoteles.

Los huéspedes tendrán un carnet digital

De acuerdo con lo informado por Lugo, este convenio irá de la mano con la digitalización que permitirá brindarle mayores beneficios a los huéspedes de cada hotel.

“Una vez realice su registro, el huésped tendrá un carnet digital que va vía WhatsApp a su teléfono. De ahí en adelante esa es su identificación, con un número dentro del Circuito Binacional de Hoteles. Al ir a cualquiera de nuestros aliados va a obtener los beneficios especiales”, indicó Lugo.

Aseguró el presidente de este Circuito que los aliados estratégicos que tienen para brindarle beneficios a sus huéspedes son gastronómicos, operadores turísticos y aliados comerciales en ambos territorios.

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Datos suministrados por la Gobernación del Estado Táchira, en Venezuela, da cuenta que diariamente cruzan más de 48.000 personas los puentes binacionales que comunican a Colombia y Venezuela, siendo esta la frontera más transitada de América Latina.