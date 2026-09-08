Viacrucis para reclamar atención en el sistema de salud sufren usuarios de Eps

Cada día se agudiza más la atención a usuarios en el HUem por falta de respuesta de las EPS / Foto Caracol Radio

Cúcuta

Filas interminables, pacientes apostados a la espera de una autorización y las puertas del Hospital Universitario Erasmo Meoz al límite, configuran una crisis sanitaria nacional que alcanza nuestra región, donde la vida de los norte santandereanos ha quedado en la demora de los trámites administrativos de las EPS.

Los informes recientes de organismos de control y veedurías en salud alertan que las barreras de acceso y la negligencia administrativa se han cobrado miles de vidas en todo el territorio.

Este panorama desolador tiene rostros y nombres concretos en las regiones. Es el caso de María Carmenza Silva, quien llegó a los micrófonos de Caracol Radio para exponer el calvario que vive junto a su madre de 89 años. Hace 22 días la trasladó de urgencia desde San Gil tras sufrir un accidente que le fracturó el brazo derecho.

Al cambiar de departamento, el laberinto administrativo puso todo en pausa, su EPS anterior era Famisanar y en Cúcuta no cuenta con un seguro activo, mientras que la encuesta del Sisbén sigue dilatándose en los trámites locales.

Ante la falta de atención, María Carmenza exige una solución urgente frente a una fractura compleja que sigue sin recibir atención médica, “Así como mi mamá ya es una persona que tiene 89 años, que nos colaboren, porque nadie sabe el dolor y la vida que ella lleva”.

El drama de esta familia nortesantandereana encaja en la radiografía nacional que acumula más de 58 billones de pesos en deudas con hospitales y clínicas, donde miles de pacientes siguen a la espera de autorizaciones, medicamentos de alto costo y traslados oportunos.