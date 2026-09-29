Estudiantes de Unipamplona alertan por efectos de la crisis administrativa

Norte de Santander.

La situación que atraviesa la Universidad de Pamplona empieza a generar preocupación entre los estudiantes, quienes aseguran que la falta de una representación administrativa estable ya se estaría reflejando en algunas solicitudes y necesidades de la comunidad universitaria.

Desde la sede de Villa del Rosario, líderes estudiantiles señalaron que han encontrado demoras en trámites relacionados con sus derechos y con elementos necesarios para el desarrollo de las actividades académicas.

Yarly Guerrero, integrante del Centro de Liderazgo de la Universidad de Pamplona, aseguró que algunas solicitudes de los estudiantes estarían recibiendo respuestas tardías.

“En muchos casos se ha visto que los administrativos dan largas a la hora de representar derechos estudiantiles, en casos de materiales de estudio, cosas que ellos mismos tienen que administrar”, señaló a Caracol Radio.

Para los estudiantes, este escenario se suma a la incertidumbre que existe actualmente alrededor de la rectoría de la institución, mientras avanza el proceso que deberá llevar a la elección de un nuevo rector.

La situación también ha generado un llamado de los estudiantes frente al acompañamiento que anunció el Gobierno Nacional.

Fabián Parra, integrante del Centro de Liderazgo, consideró necesario que las autoridades hagan seguimiento a lo que ocurre en la universidad, pero sin desconocer su autonomía.

“Necesitamos que respete la autonomía de la Universidad (…) lo cual nos permite que se haga un seguimiento dentro de las competencias legales del Ministerio”, manifestó.

Uno de los principales interrogantes para la comunidad estudiantil está relacionado con las condiciones en las que se adelantará la elección del próximo rector.

Los líderes consultados piden que el proceso sea transparente y que los estudiantes puedan tener participación.

“Nosotros como estudiantes podamos pertenecer al tema de lo que son las votaciones”, sostuvo Guerrero, quien agregó que esperan que el Ministerio pueda acompañar el proceso para garantizar transparencia, pero sin intervenir directamente en las decisiones de la institución.

Los estudiantes también expresaron su preocupación ante cualquier eventual modificación de las reglas que actualmente rigen el proceso.

“Nos puedan ayudar y orientar a que sea transparente, de que no se modifique ningún estatuto, de que no se cambie ninguna regla, ninguna norma”, afirmó la líder estudiantil.

Mientras se define el rumbo de la Universidad de Pamplona, el Centro de Liderazgo insiste en que cualquier acompañamiento de los organismos competentes debe permitir que la comunidad universitaria participe y que el próximo proceso rectoral se adelante con transparencia y confianza.