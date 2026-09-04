¿Qué está pasando con el Acueducto Metropolitano de Cúcuta?

Imagen de referencia. / Foto: Archivo. ( Foto Acueducto Metropolitano de Cúcuta )

Cúcuta

Desde tempranas horas de la mañana de este viernes 4 de septiembre, la Contraloría y funcionarios de la alcaldía de Villa del Rosario adelantaron una reunión en el municipio histórico, para verificar presuntas anomalías que se estarían presentando en esa jurisdicción, para poner en funcionamiento el Acueducto Metropolitano de Cúcuta.

Caracol Radio pudo conocer que, en esta reunión, el organismo de control citó a una visita para la próxima semana, en los tanques 1 de mayo, para conocer las condiciones en las que se encuentra la infraestructura.

Más información Crisis en el HUEM de Cúcuta: pacientes siguen a la espera de autorizaciones de EPS

Contraloría encontró hallazgos fiscales en el Acueducto Metropolitano de Cúcuta

Recordemos que para el mes de julio la Contraloría General de la República, mediante la Contraloría Delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico, dio a conocer que detectó ocho hallazgos administrativos en la auditoría de cumplimiento al Proyecto Acueducto Metropolitano de Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios, correspondiente a las vigencias 2024 y 2025.

De estos, seis tendrían presunta incidencia disciplinaria, dos presentan incidencia fiscal por $121.264 millones y uno será objeto de indagación preliminar.

Más información Ruta Buscadora de la UBPD recorrerá 18 municipios de Norte de Santander

El principal hallazgo fiscal, estimado en $120.948 millones, está relacionado con la operación del Subproyecto 4, que comprende a Villa del Rosario y Los Patios, donde se evidenciaron deficiencias en la integración de la infraestructura construida con los sistemas de acueducto existentes, situación que, según el organismo de control, compromete el cumplimiento del propósito para el cual fueron destinados los recursos públicos.