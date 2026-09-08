Once unidades de producción minera ilegales fueron destruidas en el Bajo Cauca antioqueño

Operativo contra la minería ilegal en el Bajo Cauca antioqueño. Cortesía: Ejército Nacional.

Medellín

El Ejército adelantó un operativo en el Bajo Cauca antioqueño contra la minería ilegal en el que habrían afectado once unidades de producción.

En esta ofensiva que se cumplió en el sector de Guarumo, en el municipio de Cáceres, los miembros del Ejército hallaron e inutilizaron controladamente 11 dragas artesanales tipo buzo.

Durante la intervención, también se hallaron otros insumos para la producción y extracción ilícita de oro, como 50 galones de ACPM, elementos mecánicos y manuales que eran utilizados en esta actividad.

Según informó la Séptima División del Ejército, se trató de “una nueva operación ofensiva contra las finanzas ilegales del grupo armado organizado Clan del Golfo”.

Autoridades involucradas en el operativo

Las tropas del Batallón de Infantería Liviana Número 31 Rifles, en articulación con la Brigada contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros del Ejército, la Armada Nacional y el CTI de la Fiscalía, articularon sus esfuerzos para ejecutar el operativo.

Las autoridades indicaron que en allí se “intervinieron 11 unidades productoras mineras que estarían operando sin los permisos legales vigentes ni licencia ambiental”.

Desde la Séptima División del Ejército dijeron que los elementos que eran empleados para la extracción ilícita de oro tendrían un valor cercano a los 280 millones de pesos.

¿De cuánto eran las ganancias de este lugar?

“De acuerdo con las investigaciones y la información aportada por inteligencia militar, con este contundente golpe se afectan las rentas criminales del GAO Clan del Golfo, Subestructura Yeison Leudo Chaverra, teniendo en cuenta que se dejarían de producir 5.500 gramos de oro mensuales, avaluados en más de 2.000 millones de pesos en el comercio”, dijo el Ejército.

Se insistió desde esta entidad en que las tropas continúan intensificando las operaciones militares orientadas a combatir los delitos ambientales.

El objetivo de estos operativos es velar por la protección de los recursos naturales y debilitar las fuentes de financiación de las estructuras que despliegan su accionar delictivo en la subregión del Bajo Cauca antioqueño, concluyeron en la comunicación oficial.