Con un panfleto, el Frente 36 de las disidencias habría amenazado a tres alcaldes de Antioquia

Antioquia

Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, informó en su cuenta de X que los alcaldes de Santa Rosa de Osos, Carolina del Príncipe y Gómez Plata en la subregión del Norte del departamento estarían siendo intimidados por el frente 36 de las disidencias lideradas en Antioquia por alias ‘Chejo’ y en el país por ‘Calarcá’.

“Las Farc de Calarcá siguen sembrando terror. Esta vez, señalan directamente a los alcaldes de Gómez Plata, Carolina del Príncipe y Santa Rosa de Osos, y pretenden declarar objetivo militar a ciudadanos, líderes y servidores públicos”, escribió en la red social.

Precisamente ante esta situación, el gobernador Rendón solicitó al Estado protección urgente para que puedan continuar gobernando con tranquilidad. Esta intimidación ha llevado a los mandatarios a considerar la posibilidad de renunciar para evitar ser víctimas de algún ataque contra su integridad.

¿Qué dice el panfleto amenazante?

Caracol Radio conoció de fuentes confiables que la intimidación se habría conocido mediante un panfleto alusivo al grupo ilegal Frente 36, en el que señalan a los mandatarios de tener una presunta alianza con el Ejército y el Clan del Golfo; además, en el pasquín también señalan a varias personas, entre ellos campesinos y líderes sociales de la misma situación de los alcaldes.

El escrito que está siendo analizado por las autoridades de inteligencia, de igual manera, advierte sobre la expansión del frente 36 en el territorio y de posibles confrontaciones con sus enemigos con los que ingresó a disputarse el control en esas zonas que limitan con el nordeste de Antioquia.