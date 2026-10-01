Atraco masivo con arma de fuego y heridos en sendero ecológico enciende las alarmas en Antioquia

Envigado, Antioquia

El lamentable hecho de un robo registrado en la reserva San Sebastián de La Castellana en Envigado enciende las alarmas sobre la seguridad en las rutas ecoturísticas del Valle de Aburrá y el departamento de Antioquia. Un grupo armado interceptó, golpeó, disparó y despojó de sus pertenencias a por lo menos 12 personas en el punto conocido como el Mirador de los Caminantes, en la parte alta del sector El Escobero. Entre los afectados se encuentra Daniel Peláez Sierra, creador de contenido relacionado con el senderismo y residente de la zona, quien resultó con una herida por proyectil de arma traumática y múltiples contusiones tras intentar defenderse de los agresores.

Según contó Peláez a Caracol Radio, el suceso se desencadenó a partir de las 9:30 a. m., cuando Daniel ingresó a la reserva protegida junto a tres acompañantes, cumpliendo con el registro habitual en la planilla de control situada cerca de la estación Texaco y el Carulla Express, puntos de referencia en la zona. Durante el ascenso por el sendero hacia la ruta que conecta con el municipio de El Retiro, los caminantes notaron la presencia de un sujeto con actitud sospechosa, sin indumentaria adecuada ni equipaje, quien descendía solo. Minutos más tarde, al aproximarse a una caseta de madera previa al mirador principal, un hombre armado irrumpió en el camino y encañonó directamente al líder del grupo.

Violento enfrentamiento y secuestro exprés en el mirador

Ante la amenaza inminente se habría desencadenando un forcejeo en el cual se detonó un arma, detonación con la cual Daniel Peláez resultó herido en una de sus extremidades. Al percatarse de que no se trataba de un delincuente aislado sino de un ataque coordinado por múltiples asaltantes, las victimas quisieron detener la confrontación; sin embargo, otro de los agresores le propinó una patada en el rostro a Daniel provocándole severas heridas sangrantes en la nariz y la boca. Posterior a la agresión, el grupo fue retenido y forzado a desplazarse hasta el mirador y obligado a permanecer tendido boca abajo sobre el suelo.

En el sitio principal del Mirador de los Caminantes, los delincuentes mantenían retendidas a otras ocho o nueve personas, pertenecientes a diversos grupos de senderistas y deportistas. Los criminales intimidaron a las víctimas con armas de fuego y amenazas de muerte, exigiéndoles las contraseñas de sus dispositivos móviles mientras golpeaban repetidamente a Peláez utlizándolo como principal rehén. Los ladrones hurtaron celulares, una navaja multiusos y un machete de expedición, para posteriormente huir del sector de manera intempestiva hacia una zona conocido como El Paso del Toro que conecta Envigado con el municipio de El Retiro.

Compañero herido, descuido de vigilancia y atención médica

Tras el repliegue de los criminales, el conjunto de más de doce víctimas inició el descenso unificado hasta la base de la reserva para buscar auxilio. A su paso por el puesto de control, el vigilante de la reserva reportó la novedad por radio sin activar protocolos adicionales, lo que obligó a las víctimas a dirigirse a la zona comercial cercana para solicitar llamadas de emergencia.

En un tiempo de respuesta aproximado de diez minutos, unidades de la Policía y el Cuerpo de Bomberos arribaron al lugar para brindar los primeros auxilios y tomar la denuncia. Durante la revisión médica preliminar, se constató que Daniel había recibido el impacto de bala del arma traumática en una de sus piernas, y otro caminante que intentó huir y fue interceptado por uno de los delincuentes, sufrió una grave fractura en una de sus manos, requiriendo atención médica urgente.

Más información Intervienen minería ilegal cerca del embalse Piedras Blancas, afectado por el fenómeno de El Niño

Bandas criminales estarían azotando las rutas de senderismo en El Valle de Aburrá

Este violento episodio pone al descubierto una problemática sistemática de inseguridad en los senderos de El Escobero y El Salado. Según testimonios recopilados y confirmaciones de la misma patrulla policial que atendió el caso, el mismo grupo delictivo habría perpetrado un atraco masivo similar 15 días atrás en la misma zona, sumado a otros casos de retención ilegal reportados en rutas aledañas hacia el sector de la cueva del Higuerón. La comunidad y los deportistas exigen una intervención urgente de las autoridades para desarticular la estructura criminal que tiene en jaque el turismo ecológico de la región.