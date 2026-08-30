Ejército halló depósito ilegal de explosivos en zona rural de San Carlos, Antioquia

San Carlos, Antioquia

Tropas del Ejército Nacional localizaron un depósito ilegal de explosivos artesanales en la vereda La Hondita, zona rural del municipio de San Carlos, en el Oriente antioqueño.

De acuerdo con la información oficial, estos elementos estarían siendo utilizados en actividades relacionadas con la explotación ilícita de yacimientos mineros.

La operación fue desarrollada por soldados del Batallón Especial Energético y Vial N.º 4, adscrito a la Cuarta Brigada, quienes ubicaron en el sector 11 tubos cargados con explosivos artesanales, 11 detonadores eléctricos y cerca de 100 metros de cable para detonador.

Los elementos fueron inutilizados de manera controlada por personal especializado, con el fin de evitar riesgos para las comunidades y neutralizar su posible utilización en actividades ilícitas.

Lucha contra la minería ilegal

La Cuarta Brigada informó que en la misma vereda realizaron la intervención de una unidad de producción minera tipo socavón, logrando una afectación directa aproximada de 30 millones de pesos.

Durante la operación fueron inutilizados 2 motores diésel, 3 motores eléctricos, una motosierra, 2 clasificadoras, una clasificadora de poleas, 2 motobombas, 2 taladros rotomartillo, 2 carretillas, un tambor de extracción, 500 metros de manguera de succión y 100 galones de ACPM, elementos empleados para el desarrollo de esta actividad ilícita.

Se estima que la capacidad operativa de este socavón estaba asociada a una extracción aproximada de 1500 gramos de oro mensuales, equivalentes a cerca de 650 millones de pesos mensuales en ingresos derivados de la explotación ilícita.

Según el Ejército Nacional, este resultado afecta las capacidades logísticas empleadas para la minería ilegal en esta zona del Oriente de Antioquia, una actividad que además de generar impactos ambientales puede estar asociada a otras economías ilícitas.

Las autoridades militares indicaron que mantendrán las operaciones de control y seguridad en las zonas rurales de San Carlos y otros municipios del Oriente antioqueño, con el propósito de contrarrestar la explotación ilícita de recursos naturales y proteger a las comunidades de la región.