Murió una de las dos personas que reportaron afectaciones de salud durante la Maratón Medellín

Medellín

Los organizadores de la Maratón Medellín 2026 informaron que en las últimas horas falleció la joven de 20 años que había tenido problemas cardiacos durante la actividad que se llevó a cabo este domingo. Recordemos que en la misma carrera un hombre de 40 años con antecedentes de epilepsia también tuvo que ser atendido, pero logró ser estabilizado.

La organización informó que, pese a la atención médica y oportuna, la joven que participaba en la categoría 21K falleció este lunes en el centro médico donde estaba siendo atendida desde el domingo en la mañana, cuando se reportó la emergencia.

“Para la comunidad runner, hoy es un día de profunda tristeza. Nos unimos para expresar nuestro más sentido pésame y nuestra solidaridad con la familia y los seres queridos de una de nuestras corredoras”, manifestaron los organizadores en un comunicado.

Agregó que acompañan a la familia de la joven y seres queridos; al mismo tiempo, solicitaron respeto para ellos y recalcaron en la solidaridad.