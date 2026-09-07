Vuelve el racionamiento de agua a sectores del nororiente y centro-oriente de Medellín

Medellín

Ante la falta de cumplimiento de las metas de ahorro de agua y la crítica situación de la disponibilidad del recurso, se reactivó el racionamiento en sectores de las zonas nororiental y centro-oriental de la ciudad a partir de este 8 de septiembre.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó que la decisión se tomó con base en los criterios técnicos de Empresas Públicas de Medellín, debido a que estas zonas dependen especialmente del embalse Piedras Blancas, que presenta los niveles más críticos del sistema.

“Tenemos que tomar medidas urgentes para evitar que la crisis sea mucho peor”, señaló Gutiérrez, quien reconoció el esfuerzo de los ciudadanos para reducir el consumo, pero advirtió que el ahorro alcanzado todavía no es suficiente.

¿Cómo aplica el racionamiento?

A diferencia de los cortes aplicados la semana pasada, que tuvieron una duración de 11 horas, la nueva medida contempla interrupciones de ocho horas, entre las 8:00 p. m. y las 4:00 a. m., con el propósito de reducir el impacto sobre los hogares.

Los cortes se realizarán día por medio y se mantendrá inicialmente hasta el lunes 14 de septiembre mientras se monitorea la evolución de las condiciones climáticos y el ahorro de agua.

El racionamiento se concentrará en sectores altos de las comunas que actualmente se abastecen principalmente del embalse Piedras Blancas como Popular, Manrique, Aranjuez, Villa Hermosa, Buenos Aires y La Candelaria.

Sin embargo, se invitó a la ciudadanía a comunicarse en la línea +57 302 300 0115 de Ema, el chat de EPM para consultar si su barrio se verá afectado.

La meta: reducir aún más el consumo

La Administración Distrital pidió a los ciudadanos mantener y aumentar los esfuerzos de ahorro. La meta planteada es alcanzar un ahorro de 92 litros por vivienda al día en la zona oriental y de 70 litros diarios en el resto de Medellín y el área metropolitana.

El mandatario advirtió que si estas metas no se alcanzan durante la próxima semana, la situación podría agravarse y obligar a implementar un esquema de racionamiento más amplio, que podría afectar otras zonas de Medellín y sectores del norte y sur de la ciudad.