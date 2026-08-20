Capturan a seis personas y golpean minería ilegal del Clan del Golfo en Belén de Bajirá

Medellín, Antioquia

Seis personas fueron capturadas en flagrancia en zona rural de Belén de Bajirá, Chocó, durante una operación adelantada por soldados de la Brigada 17 del Ejército, en coordinación con la Policía Nacional, contra la explotación ilícita de yacimientos mineros.

De acuerdo con el Ejército, los capturados fueron sorprendidos desarrollando actividades de minería ilegal, una operación que habría permitido afectar las finanzas de la estructura Carlos Vásquez, del Clan del Golfo, que tendría presencia en esta zona del departamento.

Según la información entregada por las autoridades, esta estructura criminal recibiría aproximadamente $350 millones semanales producto de la explotación ilícita de los recursos mineros. La operación también permitió afectar su capacidad logística, con la incautación de maquinaria y elementos utilizados para esta actividad, cuyo valor supera los $1.300 millones.

Durante el procedimiento fueron incautadas una excavadora, dos clasificadoras y un motor industrial, equipos que, según las autoridades, eran empleados para adelantar la explotación minera ilegal.

Los seis capturados quedaron a disposición de las autoridades competentes para responder por el delito de explotación ilícita de yacimientos mineros y otros materiales.

La operación hace parte de las acciones de la Fuerza Pública contra las economías ilícitas que afectan los