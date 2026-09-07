Explosión en Mina Nueva estaría relacionada con el frente 4 de disidencias, según las autoridades  

Denuncian el lanzamiento de un explosivo entre Segovia y sur de Bolívar que afectó varias viviendas. Captura de video

Antioquia - Sur de Bolivar

Con el paso de las horas y la investigación de las autoridades, se van conociendo nuevos datos de lo que pudo haber generado la explosión que generó daños en casas y un entable minero en zona rural en los límites entre Antioquia y Sur de Bolívar, en las veredas El Paraíso de Segovia y Mina Nueva de Santa Rosa del Sur.

Según el reporte conocido por Caracol Radio, el grupo ilegal Frente 4 de las disidencias estaría relacionado con esta detonación. Al parecer, presuntos integrantes estuvieron manipulando un artefacto explosivo en la zona y de manera accidental se les habría explotado, generando los daños ya mencionados a las comunidades.

Por ahora, las autoridades no reportan personas heridas, pero todo sigue siendo materia de investigación, ya que la comunidad sigue señalando al Ejército como presunto responsable de esta situación que generó bastante temor entre los civiles del territorio. El mismo que, según la Gobernación de Antioquia, aunque ocurrió en los límites con el sur de Bolívar, el punto exacto es de Santa Rosa del Sur.

Por ahora, son cruces de versiones que continúan en investigación, ya que las fuerzas militares han manifestado que no hay registro de actividades operativas o ensayos en el lugar de la explosión.

Cabe recordar que en la zona tienen presencia ilegal los grupos Frente José Antonio Galán del ELN; Manuel Alexander Ariza del Clan del Golfo; y el Frente 4 de las Disidencias.