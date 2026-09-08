Controlan incendio forestal que afectó cuatro veredas de Ábrego, Norte de Santander

Norte de Santander.

Después de tres días de una emergencia que mantuvo en alerta a las comunidades rurales de Ábrego, Norte de Santander, finalmente fue controlado en su totalidad el incendio forestal que afectó cuatro veredas y generó una importante afectación sobre la fauna, la flora y los campos de esta zona.

La emergencia se extendió por las veredas Berlín, La Estancia, El Oroque y Quebrada de Paramillo, donde durante varias jornadas trabajaron de manera articulada la Defensa Civil, Bomberos, Cruz Roja, personal de salud, funcionarios de la Administración Municipal, campesinos y voluntarios.

De acuerdo con estimaciones preliminares conocidas durante la emergencia, el incendio habría afectado alrededor de 3.000 hectáreas.

El presidente de la Defensa Civil en Ábrego destacó el trabajo conjunto que permitió contener las llamas y entregó un parte de tranquilidad a la comunidad.

“Gracias a Dios y a todo el trabajo mancomunado que se hizo, se logró controlar el incendio forestal que se estaba presentando en esta zona”, señaló.

Explicó que todavía permanecen algunos puntos que deberán ser vigilados para evitar una posible reactivación.

“Todavía hay unos focos activos, pero estamos esperando, con el favor de Dios, que el día de mañana la comunidad esté muy pendiente para controlar de pronto aquellos focos que se nos fue imposible terminar de apagar”, indicó.

Por su parte, el alcalde de Ábrego, Huber Sánchez, aseguró que desde el momento en que se conoció la emergencia se activó un Puesto de Mando Unificado para coordinar las acciones de respuesta y destacó que la Administración Municipal acompañó el proceso desde el primer día.

“Desde el día sábado, una vez se conoce la situación, inmediatamente se convoca a un PMU donde logramos establecer una ruta de atención, de intervención inmediata en este sector”, explicó.

El mandatario resaltó especialmente la labor de los organismos de socorro y de los habitantes que se sumaron a las labores de control, teniendo en cuenta las dificultades generadas por la topografía del terreno y el riesgo al que estuvieron expuestos quienes combatieron directamente las llamas.

“Nosotros no podemos meternos allá sin tener la pericia y el conocimiento en el manejo de estos incendios y por eso tenemos que contar con el apoyo, el respaldo de las personas que tienen esa idoneidad, que en este caso son los Bomberos, la Defensa Civil, que tienen su entrenamiento”, manifestó.

Durante la emergencia también fue necesario brindar atención médica a algunos integrantes de la Defensa Civil debido a la inhalación de humo.

Los campesinos y voluntarios tuvieron igualmente un papel fundamental. Algunos se desplazaron hasta las zonas afectadas con palas, picas y machetes para apoyar la construcción de guardarrayas y evitar que el fuego avanzara hacia otros sectores, mientras la comunidad aportaba agua, alimentos y elementos de hidratación para quienes permanecían en las labores.

“Le agradezco a los campesinos que hoy montaron su machete, su pala, su pica y lograron ir a los sectores a hacer guardarrayas para que no se pasara la candela de un lugar a otro”, expresó el alcalde.

La Administración Municipal, a través de sus redes sociales, también reconoció la labor de quienes participaron en la atención de la emergencia y calificó como “héroes sin capa” a los integrantes de la Defensa Civil, Bomberos, Cruz Roja, personal del hospital, voluntarios, campesinos y funcionarios que trabajaron durante estas jornadas.

Tras el control del incendio, los organismos de socorro fueron recibidos con aplausos y muestras de agradecimiento por parte de habitantes de Ábrego, quienes reconocieron el esfuerzo realizado para contener una emergencia que llegó a representar un grave riesgo para las comunidades y los ecosistemas de la zona.

El alcalde confirmó que el incendio se encuentra controlado en un 100 %, aunque advirtió que todavía existen algunos focos que serán objeto de seguimiento durante las próximas horas, especialmente ante la posibilidad de fuertes vientos que puedan reactivar las llamas.

“Hoy ya vamos a dejarnos de quejas, de situaciones lamentables y vamos a hacerle un reconocimiento a todos, a la Defensa Civil de Ábrego, de Ocaña, del Catatumbo, de Convención, que ellos llegaron aquí al municipio a acompañar este tema”, manifestó.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la prevención y a evitar las quemas, debido al impacto que pueden generar sobre el medio ambiente y la salud de las comunidades.

“El último llamado que queremos hacer hoy a la población es de conciencia, de cero quemas”, puntualizó el alcalde Huber Sánchez.