Nuevamente atacan a la Policía en El Carmen, Norte de Santander

Norte de Santander.

Una nueva acción armada contra la Policía se registró durante la noche de este lunes, 7 de septiembre, en el corregimiento de Guamalito, jurisdicción del municipio de El Carmen, Norte de Santander, donde uniformados fueron atacados con drones cargados con explosivos y posteriormente con ráfagas de fusil.

La situación se presentó en el sitio donde permanecen reubicados los policías, luego de que el pasado viernes, 4 de septiembre, la subestación de Policía de este corregimiento fuera atacada también con drones y quedara completamente destruida.

En este primer ataque, tres uniformados resultaron heridos, por lo que los integrantes de la institución tuvieron que ser trasladados y reubicados temporalmente en otro lugar mientras se adelantan las acciones correspondientes.

Sin embargo, en las últimas horas nuevamente se registra una incursión armada contra los uniformados.

De acuerdo con las autoridades, los atacantes utilizaron drones cargados con explosivos para atacar la zona donde se encontraban los policías. Posteriormente se registraron disparos de fusil contra las unidades.

El medio de la situación también se reportó un hostigamiento contra una unidad de la Fuerza de Despliegue Rápido, Fudra, ubicada en inmediaciones de la vía Nacional que conduce a Ocaña.

En este segundo ataque no se reportaron uniformados heridos.

Según las autoridades, el ELN estaría detrás de esta nueva acción violenta en contra de la Fuerza Pública en el Catatumbo, convirtiéndose en el segundo ataque registrado en lo corrido de este mes en el municipio de El Carmen.