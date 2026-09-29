Juristas piden investigar a fondo accidente del ex secretario de seguridad

Abogados de la ciudad sugirieron a la justicia revisar las actuaciones del ex secretario de seguridad ciudadana, su acompañante y del papel que cumplieron las autoridades de policía y tránsito en el mismo.

El jurista Carlos Sanchéz dijo a Caracol Radio que “acá es una falta grave, Los entes de control entren a investigar disciplinariamente, tanto por la Fiscalía General de la Nación respecto a las lesiones culposas, serían agravadas debido al estado en el que conducían”.

Indicó además que frente a los hechos que rodean el siniestro “también es bueno verificar quien iba conduciendo el vehículo involucrado en el accidente”.

Y agregó “estaríamos frente al delito de lesiones culposas agravadas, omisión de socorro, por esto ya entraría la fiscalía de acuerdo a las unidades locales, que entren a verificar este tipo de delitos, igual la conducta si le asiste otra infracción al tránsito, igualmente al código penal”.

Finalmente el abogado manifestó la necesidad de “invitar a todos los actores viales a tener mas control frente a respetar las normas de comportamiento de tránsito. El hecho que sea un funcionario público, debe ser un ejemplo para garantizarle a las personas en general un buen comportamiento y a respetar la vida de las demás personas”.