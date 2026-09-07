48 pacientes fallecieron en el HUEM mientras esperaban ser trasladados

Cúcuta

Un informe conocido por Caracol Radio en Cúcuta revela que entre el 1 de agosto y el 5 de septiembre de 2026, 48 pacientes fallecieron en el Hospital Universitario Erasmo Meoz, mientras se encontraban a la espera de traslado a otra institución de salud.

El centro asistencial brindó atención médica a estos pacientes y continuó con su manejo mientras se buscaba una institución que pudiera recibirlos.

Sin embargo, eran pacientes que necesitaban continuar su atención en otra institución, por requerir atención especializada, y que no fue posible dada la compleja situación con las EPS que están en deuda en su mayoría con los centros asistenciales o que no responden por la vida de sus afiliados.

La situación genera preocupación, especialmente porque 237 pacientes permanecían con solicitudes de traslado y se encuentran con esa dramática situación, colocando su vida en riesgo.

De estos casos se revela que la situación es muy grave para los usuarios de las diferentes EPS, por ejemplo:

Nueva EPS: 113 pacientes esperando traslado y 23 fallecimientos. De igual manera el Instituto Departamental de Salud con 53 pacientes esperando traslado y 10 fallecimientos. A esto se suma la situación de Coosalud con 11 pacientes esperando traslado y 5 fallecimientos.

Frente a esta situación las directivas del centro médico llamaron la atención con carácter urgente al gobierno Nacional, al Ministerio de la Protección Social, a la Superintendencia de Salud, a los organismos de control y ministerio público.