48 pacientes fallecieron en el HUEM mientras esperaban ser trasladados
Dramática radiografía por la falta de respuesta de las EPS
Cúcuta
Un informe conocido por Caracol Radio en Cúcuta revela que entre el 1 de agosto y el 5 de septiembre de 2026, 48 pacientes fallecieron en el Hospital Universitario Erasmo Meoz, mientras se encontraban a la espera de traslado a otra institución de salud.
El centro asistencial brindó atención médica a estos pacientes y continuó con su manejo mientras se buscaba una institución que pudiera recibirlos.
Sin embargo, eran pacientes que necesitaban continuar su atención en otra institución, por requerir atención especializada, y que no fue posible dada la compleja situación con las EPS que están en deuda en su mayoría con los centros asistenciales o que no responden por la vida de sus afiliados.
La situación genera preocupación, especialmente porque 237 pacientes permanecían con solicitudes de traslado y se encuentran con esa dramática situación, colocando su vida en riesgo.
De estos casos se revela que la situación es muy grave para los usuarios de las diferentes EPS, por ejemplo:
Nueva EPS: 113 pacientes esperando traslado y 23 fallecimientos. De igual manera el Instituto Departamental de Salud con 53 pacientes esperando traslado y 10 fallecimientos. A esto se suma la situación de Coosalud con 11 pacientes esperando traslado y 5 fallecimientos.
Frente a esta situación las directivas del centro médico llamaron la atención con carácter urgente al gobierno Nacional, al Ministerio de la Protección Social, a la Superintendencia de Salud, a los organismos de control y ministerio público.