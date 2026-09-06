Fuertes vientos dejan tres heridos y múltiples afectaciones en Cúcuta

Cúcuta.

Tres personas heridas y múltiples afectaciones materiales deja, de manera preliminar, el fuerte vendaval registrado durante la tarde de este domingo en Cúcuta, donde los organismos de Gestión del Riesgo permanecen atendiendo los reportes de la comunidad.

Según la Alcaldía de Cúcuta, los vientos superaron los 50 kilómetros por hora y provocaron emergencias en diferentes sectores de la ciudad.

Entre los afectados se encuentran tres personas que se movilizaban en motocicleta: una en el sector de Claret y dos en La Libertad.

La Secretaría de Gestión del Riesgo reportó además cerca de 12 casos relacionados con caída de árboles y ocho por levantamiento de cubiertas y techos de viviendas.

También se han registrado daños en redes de conexión, caída de muros y otras afectaciones asociadas a los fuertes vientos.

Las comunas 3, 4, 7 y 8 concentran buena parte de los reportes, aunque las emergencias se han extendido a otros sectores de la ciudad.

Uno de los casos se presentó en el Centro Cuidarte de La Libertad, donde un árbol cayó sobre una zona de tránsito de motociclistas.

Fabián Prato, secretario de Gestión del Riesgo de Desastres de Cúcuta, hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse en lugares seguros mientras persistan las condiciones de viento y evitar acercarse a árboles, postes, muros, vallas publicitarias o redes eléctricas que puedan representar un riesgo.

Las autoridades también recomendaron no manipular cables que hayan caído al suelo, asegurar techos, láminas y objetos ubicados en balcones o terrazas, y reportar cualquier situación de emergencia.

Los equipos de Gestión del Riesgo continúan realizando recorridos e inspecciones en diferentes puntos de Cúcuta, mientras se reciben nuevos reportes de la comunidad.

La Alcaldía señaló que este es un balance preliminar y podría aumentar el número de afectaciones, debido a que las autoridades continúan verificando las emergencias ocasionadas por los fuertes vientos.