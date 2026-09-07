Médico cucuteño líder en cirugía mediante robot en experiencia en Perú

Cúcuta

El médico neurocirujano Yesid Araque Puello se constituyó en el primer médico oriundo de Cúcuta en participar de una cirugía acompañada de un robot.

El profesional de la salud dijo a Caracol Radio que “ha llegado a Suramérica el primer robot que logra facilitar la visualización de los actos quirúrgicos de alta precisión con un brazo que ademas tiene inteligencia artificial y que ayuda a lo que antes era muy difícil ahora sea menos difícil y te de una calidad de visión, de manejo de acto quirúrgico con total precisión y aumentando la seguridad para los pacientes”.

Explicó que “en estos momentos esta limitado algunas áreas del cuerpo, es un robot que ha sido creado en Austría, lo que han hecho en Europa y en algunos lugares de México es asistir la cirugía en la cavidad abdominal y en la cabeza, o rostro de los pacientes. No se habían hecho procedimientos ni en cráneo ni en columna, que es a donde estamos dirigiendo nuestra práctica como cirujanos”.

Y agregó “en Perú lo realice, y la experiencia consistió en tener a primera mano semejante tecnología al lado mio, para realizar unos entrenamientos, arrancamos con columna y cerebro. Usar todas las bondades del robot se ancla a la cabeza de uno, para realizar unos entrenamientos y se guía con los movimientos de la cabeza y los ojos, entonces es un robot que tiene la capacidad intuitiva de llegar a donde quisieras posicionarte y demás y te da una visión mejor que incluso un microscopio o unas lupas, que es lo que usamos normalmente”.

Manifestó además que “en cirugía vascular cerebral y tumores que es donde nos va a dar mucha ayuda, vamos a entrenar con el robot y llevarlo al máximo provecho en procedimientos de este tipo y columna”.

Finalmente señaló que “a futuro con voluntad de los gobiernos, el gobierno de Austria ha manifestado su intensión de facilitar que este equipo llegue a muchos países. Y la unión ente universidades que es lo que estamos logrando con Perú, y la empresa privada que también quiere apoyar para poder llevarlo a los hospitales”.

Finalmente explicó que “ya hay un hospital que lo ha adquirido porque están esperando la construcción de una torre de tecnología altamente avanzada, y ya después de eso lo que empezaremos hacer es crear el programa formal de entrenamiento en cirugía robótica y en neurocirugía, después de eso entrenar a los doctores un tiempo antes de instalarles el robot en su hospital y después que el centro sea capaz de mejorar ese conocimiento esas habilidades para llevarlo al uso en los pacientes”.