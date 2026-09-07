Primer mes de Abelardo de la Espriella: ¿cómo va la seguridad y la atención al terremoto?

En diálogo con Dos Puntos, de Caracol Radio, el analista político Esteban Gálvez hizo un balance sobre los primeros 30 días del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

Cabe recordar que este periodo estuvo marcado por la respuesta del nuevo Gobierno al terremoto que golpeó el país el 10 de agosto, los operativos militares en medio del conflicto armado, los incendios en distintas zonas del país y el Fenómeno de El Niño.

Para Gálvez, este mes “se ha hecho largo”, pues recordó que De la Espriella asumió el poder el 7 de agosto y enfrentó, tres días después, la emergencia por el terremoto de magnitud 7,4: “Creo que podríamos comentar que la gente hoy siente que el presidente, para bien o para mal, lleva más de 30 días (en el cargo), entre otras cosas porque en el periodo entre que ganó (las elecciones), el empalme que no se hizo y se posesionó, tuvo muchas acciones relevantes”.

Para el analista, “las cosas han cambiado mucho” desde entonces, tomando como ejemplo la baja de Naín Andrés Pérez Toncel alias ‘Bendito Menor’, quien murió el 4 de septiembre en medio de un operativo militar, además de otros ocho golpes a cabecillas.

“El Ministerio de Defensa tenía como meta supuestamente 10 cabecillas en los primeros 90 días, ya van 8. Por ese lado, va muy bien. Operacionalmente, ha sido un mes con muchísimas capturas: vamos aproximadamente 15.400 y se han incautado más de 71 toneladas de estupefacientes”, señaló Gálvez.

Por otro lado, en cuanto a la erradicación de cultivos ilícitos, señaló que hoy en día ya existen 1.407 hectáreas exterminadas en este primer mes: “Esto duplica el ritmo mensual que venía teniendo el gobierno Gustavo Petro”.

Frente a las críticas que ha despertado la gestión de De la Espriella por parte de la oposición, el analista advirtió que “es más fácil cuando uno habla por medio de las cifras”, pues reconoció que, en política, “más polarizados no podemos estar, (así que) siempre van a tirar para un lado o el otro”.

“De entrada, lo que hizo el Gobierno no es bueno. Las cifras están peor de lo esperado. El presidente, por ejemplo, prometió estar en las regiones. Miren, hace 4 años hicimos el comparativo. Gustavo Petro ya tenía su primer viaje internacional encima.

Por otro lado, Gálvez se pronunció acerca de la promesa que este Gobierno hizo en campaña sobre no hacer viajes internacionales, sino permanecer en las regiones: “El presidente hoy está cumpliendo (…) hay una muy buena relación y articulación con los gobernadores y alcaldes, cosa que dejó de pasar con los gobernadores en la época Gustavo Petro, que se quejaban de que el presidente en cuatro años les contestó dos o tres veces a cada uno”.

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