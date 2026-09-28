Café de La Unión, Nariño, alcanza precio histórico en subasta internacional

Pasto-Nariño

Un lote de café Geisha lavado y producido por Óscar Navia López, de la vereda Buenos Aires del municipio de La Unión, logró un récord de venta en marco de la feria la mejor taza que durante tres días se realizó en la capital de Nariño .

El productor destacó el trabajo acumulado para llegar con un café de estas características al escenario.

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“Ha sido un trabajo de muchos años para obtener un lote de esta calidad. La verdad, estoy muy alegre; uno se queda sin palabras para ver la energía que hay acá en Pasto y toda la ayuda que nos hicieron para que pudiéramos alcanzar ese precio. Como catador, también quiero enseñarles a los jóvenes que en la caficultura hay opciones y muy buenas opciones, trabajar con el café de calidad y con el café de especialidad”.

Josefina Hurtado, representante de Café 18, fue la gran afortunada al quedarse con la subasta de un café de excelencia.

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“Para nosotros debe estar el mejor café de Colombia. Primero porque es un café de más de 90 puntos y la puntuación es la que nos da la medición de las calidades del café; es un café supremamente bueno. Los clientes internacionales se van muy contentos y con ganas de regresar”.

La feria la Mejor Taza 2026 ‘Un café en paz’ cerró con resultados en tres frentes: ventas directas por $259.371.500, negocios por USD 205.716 equivales a $688.449.166 y una asistencia de 21.898 personas.

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En conjunto, estas operaciones representan cerca de 948 millones de pesos movilizados durante el evento.

Cerca de 500 lotes fueron inscritos, 179 avanzaron a segunda ronda, 120 llegaron a la rueda de negocios virtual y 30 fueron llevados a subasta.